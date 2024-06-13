Медиагруппа "Мы - Украина" запускает радиостанцию

Слушать радио "Мы - Украина" можно скоро на частоте 106,0 в Киеве.

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Команда телеканала "Мы - Украина" выиграли лицензию на радиочастоту 106,0 в Киеве в конкурсе от Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию подвел итоги радиоконкурса для развития местных и региональных сетей. Члены Нацсовета единогласно поддержали компанию в стремлении создать качественное радио для украинцев.

Радио "Мы - Украина" будет работать в формате news&talk. Слушатели получат круглосуточный доступ к оперативным новостям, музыке и познавательным проектам.

Радио – это важный канал коммуникации с аудиторией, особенно нужный в условиях войны. Во время российской агрессии, в том числе информационной, слушателям необходимо получать проверенную информацию и экспертное опровержение российских фейков», – рассказывает директор телеканала «Мы – Украина» Игорь Петренко.

Готовить информацию для украинцев будет профессиональная команда журналистов и редакторов под руководством генерального продюсера телеканала "Мы - Украина" Юрия Сугака.

“В команде медиа “Мы – Украина” работает много экспертов, умеющих делать радио. Мы имеем мощную киевскую редакцию из 15 корреспондентов, знаем, как и умеем адаптировать контент с разных площадок на радио”, – сказал генеральный продюсер телеканала “Мы – Украина” Юрий Сугак.

В частности, уже запланирована интеграция радио по утренним шоу. "Просыпайся!". Пока идет подготовка проекта.

Присоединяйтесь к волне украинского духа вместе с радио "Мы - Украина"!