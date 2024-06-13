Медіагрупа “Ми – Україна” запускає радіостанцію

Слухати радіо “Ми – Україна” можна незабаром на частоті 106,0 у Києві.

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Команда телеканалу “Ми – Україна” виграли ліцензію на радіочастоту 106,0 у Києві у конкурсі від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення підбила підсумки радіоконкурсу для розвитку місцевих та регіональних мереж. Члени Нацради одноголосно підтримали компанію в прагненні створити якісне радіо для українців.

Радіо “Ми – Україна” працюватиме в форматі news&talk. Слухачі матимуть цілодобовий доступ до оперативних новин, музики та пізнавальних проєктів.

“Радіо - це важливий канал комунікації з аудиторією, особливо потрібний в умовах війни. Під час російської агресії, в тому числі інформаційної, слухачам необхідно отримувати перевірену інформацію та експертне спростування російських фейків”, – розповідає директор телеканалу “Ми – Україна” Ігор Петренко.

Готувати інформацію для українців буде професійна команда журналістів і редакторів під керівництвом генерального продюсера телеканалу “Ми – Україна” Юрія Сугака.

“У команді медіа “Ми – Україна” працює багато експертів, які вміють робити радіо. Ми маємо потужну київську редакцію з 15 кореспондентів, знаємо як і вміємо адаптувати контент з різних майданчиків на радіо”, – сказав генеральний продюсер телеканалу “Ми – Україна” Юрій Сугак.

Зокрема, вже запланована інтеграція радіо з ранковим шоу “Прокидайся!”. Поки що триває підготовка проєкту.

Приєднуйтесь до хвилі українського духу разом з радіо “Ми - Україна”!