Как продвигаются переговоры в Сенате США, которые должны разблокировать помощь для Украины

Представители обеих партий в Конгрессе США заявили о положительных ожиданиях по переговорам по миграционной реформе, что является предпосылкой для принятия помощи Украине и Израилю. Но законодатели дают разные оценки по срокам окончательного соглашения.

Об этом пишет The Hill.

"Несмотря на то, что многие законодатели заявляют о достижении прогресса в переговорах о границе, они выражают разные взгляды относительно того, когда соглашение действительно будет достигнуто", - пишет издание.

Так, сенатор от Демократической партии Джо Манчин заявил, что потенциальная договоренность по вопросу границы может быть согласована уже на этой неделе.

"Это то, на что я действительно очень надеюсь, и я думаю, что мы будем работать, пока не сделаем это", - добавил законодатель.

Оценки того, что переговоры значительно продвинулись вперед, высказали также сенаторы-демократы Крис Кунс, Крис Ван Голлен и республиканец Джон Корнин.

До нового года могут не успеть

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что голосование за пакет военной поддержки для Украины не состоится в 2023 году.

Грэм заявил, что Сенат Конгресса США еще далек от соглашения об усилении миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине

"Мы не находимся где-то рядом с соглашением", - сказал Грэм.

В то же время, он отметил, что согласование пакета помощи, вероятно, перейдет на следующий год.

«Нет, я думаю, что это произойдет в следующем году. Я разговаривал с людьми за столом переговоров в Белом доме пять дней назад… Мы даже не подошли к соглашению. Оно будет заключена в следующем году», – заявил Грэм телеканалу NBC.

Напомним, Сенат Соединенных Штатов Америки решил не идти на рождественские каникулы и провести голосование по выделению пакета военной помощи Украине и Израилю на этой неделе.

Законопроект, предусматривавший выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели, провалил процедурное голосование в Сенате США. Республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат его без более строгих мер безопасности на границе между США и Мексикой.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что Конгресс, вероятно, не поддержит дополнительный финансовый пакет для Украины к Рождеству, даже если обе политические партии достигнут согласия по этому поводу в ближайшие дни.