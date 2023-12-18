Як просуваються переговори у Сенаті США, які мають розблокувати допомогу для України

Представники обох партій в Конгресі США заявили про позитивні очікування щодо переговорів по міграційній реформі, що є передумовою для ухвалення допомоги Украіні та Ізраїлю. Але законодавці дають різні оцінки щодо термінів остаточної угоди.

Про це пише The Hill.

“Попри те, що багато законодавців заявляють про досягнення прогресу в переговорах про кордон, вони висловлюють різні погляди щодо того, коли угода дійсно буде досягнута", - пише видання.

Так, сенатор від Демократичної партії Джо Манчін заявив, що потенційна домовленість щодо питання кордону може бути погоджена вже цього тижня.

"Це те, на що я справді дуже сподіваюся, і я думаю, що ми працюватимемо, доки не зробимо це",- додав законодавець.

Оцінки про те, що переговори значно просунулися вперед, висловили також сенатори-демократи Кріс Кунс, Кріс Ван Голлен та республіканець Джон Корнін.

До нового року можуть не встигнути

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що голосування за пакет військової підтримки для України не відбудеться у 2023 році.

Грем заявив, що Сенат Конгресу США наразі ще далекий від угоди щодо посилення міграційного законодавства в обмін на виділення допомоги Україні

"Ми не перебуваємо десь поруч з угодою", - сказав Грем.

Водночас він зауважив, що погодження пакета допомоги, ймовірно, перейде на наступний рік.

«Ні, я думаю, що це станеться наступного року. Я розмовляв з людьми за столом переговорів з Білим домом п'ять днів тому… Ми навіть не наблизилися до угоди. Вона буде укладена наступного року», – заявив Грем телеканалу NBC.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на різдвяні канікули та провести голосування щодо виділення пакета військової допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня.

Законопроєкт, який передбачав виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі,провалив процедурне голосування в Сенаті США. Республіканці у Сенаті заявили, що не підтримають його без більш суворих заходів безпеки на кордоні між США та Мексикою.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл вважає, що Конгрес, ймовірно, не підтримає додатковий фінансовий пакет для України до Різдва, навіть якщо обидві політичні партії досягнуть згоди щодо цього в найближчі дні.