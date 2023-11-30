США ужесточает контроль за соблюдением нефтяных санкций. Даст ли это ожидаемый эффект для Украины

Через несколько недель после того, как Министерство финансов США наложило санкции на компании помогавшие россиянам торговать нефтью обход ценового потолка стало известно, что греческие судовладельцы отказались транспортировать российскую нефть . Это может существенно сузить количество транспортных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке. Хотя в обойме Кремля все еще остаются перевозчики и " теневой флот ".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США активизировало контроль за соблюдением санкций против российской нефтяной промышленности после того, как россиянам несколько месяцев удавалось обходить ценовое ограничение в 60 долларов за баррель и эмбарго на продажу в страны Европейского Союза. По оценке Financial Times в августе почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили без западного страхования , которое используется как рычаг контроля соблюдения россиянами санкционного режима.

Адаптация россиян к санкционному режиму летом совпала с ростом цен на нефть, что выступало дополнительным стимулом для покупки российского ресурса по более высоким прайскепам ценам. По данным Киевской школы экономики (KSE), происходивший с июля рост цен на нефть в сочетании с успехом России в уменьшении скидки на ее топливо дал россиянам возможность получить доходы от продажи нефти в 2023 году на 15 млрд долларов больше, чем они были бы без этих факторов.

На фоне этого ужесточение контроля за соблюдением санкций со стороны союзников Украины является достаточно ожидаемым шагом. Помимо активных действий по перевозчикам российской нефти со стороны США, к контролю за соблюдением санкций присоединились и в ЕС. В частности, Дания может начать инспектировать суда идущие через ее территориальные воды и блокировать танкеры с российской нефтью, которые не будут иметь страховки западных компаний, а следовательно, не соблюдают санкционный режим. При этом через датские территориальные воды транспортируется вся российская нефть, уходящая из Балтийских портов, или 60% от всего морского экспорта РФ. Так что блокировка балтийских маршрутов станет еще одним серьезным ударом против обхода санкций.

Если санкционный режим все же заработает как следует, это может оказаться существенным ударом для бюджета РФ, треть которого в следующем году должна пойти именно на военные нужды . Вместе с этим более половины доходной части российского бюджета составляют именно доходы от продажи углеводородов . Для Украины ужесточение санкционного режима против российской нефтегазовой отрасли является одной из ключевых целей, которые позволят выиграть войну. В то же время продолжительное промедление с усилением санкций, как и промедление с военной помощью Украине со стороны наших союзников вызывает у экспертного сообщества определенный скепсис.

Контроль над санкциями мог бы быть больше

Аналитик консалтинговой группы А-95 Артем Куюн считает, что ценовое ограничение, которое установили страны Большой семерки по факту не работают. А усиление борьбы с обходом санкций и налаживание механизмов соблюдения их контроля могут занять даже не месяцы, а годы.

“Если посмотреть на доходы России от продажи нефти и цены по которым она эту нефть продает, то россияне себя довольно неплохо чувствуют. Механизм ценовых ограничений провалился, поскольку россияне продают большую часть своей нефти в обход прайскепов. В санкциях есть куча дыр и очень много желающих нажиться от обхода санкций. А несколько долларов на баррели, которые россияне получают от обхода санкционного режима, при масштабировании превращаются в миллиарды, которые можно инвестировать в новые пути обхода”, - говорит Куюн.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко сомневается, что ужесточение контроля над санкциями сейчас даст существенный эффект в ограничении торговли российской нефтью.

“Мир намного больше Европы и США. Есть Азия, Африка и Южная Америка, куда россияне продают свою нефть. Конечно доходы россиянам несколько снизят, но нужен банковский мониторинг, который позволит отследить денежные потоки от торговли нефтью и определить, кто и по какой цене ею торгует, а затем блокировать счета. Конечно, россияне хитрые и просят своих покупателей переводить деньги не напрямую, а через посредников. Поэтому я думаю, что это будет долгий процесс”, - говорит Сиренко.

Санкции не разрушат российскую экономику

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что усиление контроля над санкциями не даст того эффекта, на который рассчитывает Украина. По его словам, большинство перевозчиков российской нефти зарегистрированы на подставные фирмы и в случае чего они могут быть перерегистрированы. Таким образом, отказ от сотрудничества греческих перевозчиков не станет большой проблемой для россиян.

“Это неприятно, но надо понимать, что есть Запад, который ввел санкции, а так называемый “Глобальный Юг”. Это такие страны как Китай, Индия, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, арабские страны. Это большие рынки сбыта. Кроме того, мероприятие не контролирует так мировую торговлю, как это было 25 или 30 лет назад. Запад значительно сдал свои позиции в мире, а такие страны как Индия или Китай значительно усилили свои позиции и не собирается играть по правилам игры Запада. И Россия это прекрасно понимает потому и совершила такой разворот в сторону глобального юга. В принципе будут сложности, они потеряли эти рынки, но есть и другие рынки, где российская нефть будет нужна”, - говорит Омельченко.

Он отмечает, что потери от санкций для россиян, конечно, будут существенными, но они не будут "смертельными". По словам Омельченко, санкции были разработаны так, чтобы с одной стороны нанести ощутимый удар российской экономике, а с другой оставить российскую нефть на мировом рынке, чтобы не вызвать дефицита сырья. Кроме того, Запад хочет, чтобы Россия оставалась "на плаву" и чтобы в этой стране сохранилась стабильность.

«Конечно, мы хотим, чтобы санкции были настолько мощными, чтобы Россия не смогла воевать. Но цель тех, кто вводил эти санкции, другая - ослабить Россию, но чтобы она сохранилась как целостная страна и смогла функционировать”, - говорит Омельченко.

По его мнению, усиление санкционного режима со стороны США является формой компенсации для Украины проблем с военной помощью, возникших недавно из-за конфронтации по этому вопросу в конгрессе.

Реакция на обход санкций со стороны союзников – это хороший знак для Украины. Но нужны и другие меры

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что сигналы о том, что судовладельцы отказываются обслуживать перевозку российской нефти, являются положительными для Украины. И учитывая, что россияне запланировали в своем бюджете на следующий год военные расходы в размере 120 млрд долларов, а экспорт нефти является ключевой статьей доходов российского бюджета, россияне будут пытаться обходить санкции, чтобы продавать ресурс гораздо выше предельной цены. Так что в будущем мы будем видеть больше активных действий со стороны союзников, чтобы перекрыть наиболее очевидные маршруты обхода санкций.

В то же время эксперт отмечает, что с конца июля цены на эталонную марку Brent росли. Вместе с этим дисконт российской марки Urals относительно Brent сокращался из-за значительного спроса на российскую нефть. В то же время себестоимость добычи нефти в России намного ниже ценового потолка и на большинстве месторождений не превышает 15 долларов за баррель, а у отдельных месторождений составляет 30 долларов за баррель. Поэтому Украина выступает за сокращение ценовых ограничений, поскольку даже при таком санкционном режиме, как сейчас, прибыль у россиян все же есть.

“Если бы предельная цена была пересмотрена в сторону уменьшения, то было бы гораздо эффективнее сокращение дохода России. Конечно есть опасения, что такие шаги могут поощрять россиян к поиску обходных путей, к наращиванию теневого танкерного флота, но они и так это делают даже при существующих предельных ценах и будут продолжать это делать, чтобы смягчить последствия санкций. Поэтому очевидно, что кроме самого режима предельных цен и повышения эффективности контроля за его соблюдением следует принимать другие меры», - говорит Ницович.

В качестве примера он приводит решение Дании проверять все танкеры, которые будут следовать через территориальные воды этой страны и без страховки западных компаний на предмет экологических рисков. По мнению эксперта, это может существенно задержать перевозку российской нефти "теневым флотом", увеличить логистические расходы россиян и вообще уменьшить для них привлекательность таких мер.