Глобальное перенасыщение нефтью чревато снижением цен в этом году

Рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, включая США, может перенасытить мировой спрос, который растет медленными темпами, что приведет к снижению цен. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что нефтяной картель ОПЕК+ в ответ снижает добычу, но трейдеры скептически относятся к тому, что это снижение будет достаточным, чтобы опередить профицит. Такая комбинация уже привела к первому годовому падению цены на нефть с 2020 года, что перечеркнуло все надежды на возобновление цены в результате восстановления мировой экономики после пандемии.

Кроме того, спекулянты усилили контроль на рынке, вызвав колебания, не соответствующие фундаментальным показателям.

По многим индикаторам проявляется слабость. Кривая фьючерсов на нефть Brent большую часть декабря находилась в медвежьей структуре контанго, причем контракты на краткосрочные баррели торговались с дисконтом до более поздних. А спекулянты в 2023 году были очень пессимистичными по сырьевому товару за последние более десяти лет. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, чистые длинные позиции, занимаемые некоммерческими игроками по основным нефтяным контрактам, в среднем находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений, начиная с 2011 года.

Спекулянтам понадобится определенное убеждение, прежде чем они решат решительно открыть длинную позицию по нефти в 2024 году. Доходность товарных хедж-фондов в прошлом году упала до самого низкого уровня с 2019 года, а цены на сырье зафиксировали первое понижение за пять лет, согласно индексам Bloomberg.

Что касается спроса, то, согласно последнему обзору рынка Международного энергетического агентства, рост мирового потребления должен замедлиться по мере ослабления экономической активности. Группа прогнозирует, что в текущем году спрос вырастет на 1,1 миллиона баррелей в день.

Аналитики прогнозируют незначительное возобновление цен на нефть в 2024 году

По данным западных изданий аналитики Уолл-стрит уверены, что в 2024 году цены на нефть будут восстанавливаться, но этот рост будет незначительным.

По прогнозу пяти крупных американских инвестиционных банков, цена нефти Brent в 2024 году будет установлена на среднем уровне около $85 за баррель по сравнению с текущим уровнем $76,6 за баррель.

Самая низкая оценка Citigroup – эксперты этого конгломерата ожидают среднюю цену в 2024 году на уровне $75 за баррель. У аналитиков Goldman Sachs самая высокая прогнозная цена - $92 за баррель.

По прогнозам, в 2024 году мировой спрос на нефть продолжит расти по сравнению с рекордными показателями этого года, особенно благодаря увеличению спроса Китая.

По оценке экспертов за прошлый 2023 год средняя цена на нефть упала на 10% по сравнению с 2022 годом. Главными факторами этого были проблемы как со спросом, так и с предложением из-за геополитических потрясений по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в этом году нефтяные рынки будут ждать новые вызовы, такие как замедление экономического роста и перспективы рецессии .

В 2024 году эксперты ожидают оживления поставок нефти из-за замедления экономики и активизации добычи в США, которая в конце прошлого года достигла высокого уровня в 13,24 млн баррелей в сутки. В то же время, такие страны как Бразилия, Гайана, Норвегия и Канада также будут пытаться увеличивать добычу.

Из-за замедления мировой экономики в 2024 году вряд ли стоит ожидать возврата цены на нефть Brent до 100 долларов за баррель. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену на этот год на уровне 81-82 доллара за баррель, в то время как прогноз международного энергетического агентства составляет 82,57 доллара за баррель.