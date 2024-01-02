Дизпальное и бензин показывают слабую тенденцию к росту. Какими будут цены на топливо после праздников

Первая неделя Нового года по-прежнему будет демонстрировать достаточно слабый уровень потребления топлива. Эксперты прогнозируют полноценное возобновление работы топливного рынка после 8 января. В то же время, цены на бензин и дизтопливо в опте демонстрируют тенденцию к росту после падения в декабре, что может дать толчок к росту цен и на АЗС. Тем временем, цены на автогаз продолжают стабилизироваться после ажиотажного роста.

В конце прошлой недели цены на нефть стабилизировались, обозначив тенденцию к снижению главным образом из-за того, что все больше компаний согласились возобновить судоходство по Красному морю, хотя риски связаны с деятельностью йеменских повстанцев-хуситов в регионе сохраняются. В то же время многие перевозчики нефтепродуктов все же выходят из Красного моря, выбирая более длинный маршрут, обходящий Африканский континент через Мыс Доброй надежды .

По состоянию на пятницу 29 декабря цена на нефть эталонной марки Brent остановилась на отметке 76,86 доллара за баррель, а цены на американскую нефть марки WTI завершили торги на отметке 71,37 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что в целом за прошлый 2023 год средняя цена на нефть упала на 10% по сравнению с 2022 годом. Главными факторами этого были проблемы как со спросом, так и с предложением из-за геополитических потрясений по всему миру. Аналитики прогнозируют, что в следующем году нефтяные рынки будут ждать новые вызовы, такие как замедление экономического роста и перспективы рецессии .

В 2024 году эксперты ожидают оживления поставок нефти из-за замедления экономики и активизации добычи в США, которая в конце прошлого года достигла высокого уровня в 13,24 млн баррелей в сутки. В то же время, такие страны как Бразилия, Гайана, Норвегия и Канада также будут пытаться увеличивать добычу.

Из-за замедления мировой экономики в 2024 году вряд ли стоит ожидать возврата цены на нефть Brent до 100 долларов за баррель. Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену на этот год на уровне 81-82 доллара за баррель, в то время как прогноз международного энергетического агентства составляет 82,57 доллара за баррель.

Дизтопливо в опте обозначили тенденции роста. Рынок бензинов условно стабилен

По данным закрытой аналитики профильного издания "НефтеРынок" оптовые цены на дизтопливо стабилизировались, отметив 27 декабря слабый рост. Средняя цена ГП со снабжением автотранспортом увеличилась менее чем на 0,1% (0,03 грн/л) с 22 декабря, до 44,81 грн/л ($1013/т без налогов) в среду, наивысшего показателя с 6 декабря этого года .

С конца ноября прошлого года стоимость горючего уменьшилась на 1,2% (–0,56 грн/л), готовясь завершить год падением более чем на 12%. Снижению волатильности на внутреннем рынке способствовала ситуация, образовавшаяся на спотовом рынке Европы в третьей декаде декабря 2023 года. Так, в течение 21-22 декабря цена ресурса по европейским портам отгрузки снизилась на 0,9-1,0%: уменьшение стоимости ГП по северо-западным и средиземноморским направлениям отгрузки составляет 8 долларов/тонна, до 805-813 долларов/тонна и 788 -809 долларов/тонна соответственно. В то же время вечером 27 декабря фьючерсная цена газойля на лондонской бирже ICE выросла почти на 0,7% до 786 долларов/тонна.

Импорт дизтоплива в декабре прошлого года упал на 12,9% по сравнению с 24 днями прошлого ноября. Объемы поставки ресурса топливовозами сократились более чем на треть – на 37,3% по отношению к аналогичному периоду ноября. Показатели суточного импорта ГП автопартиями во второй и неполной третьей декаде декабря содержались вблизи минимального значения в 2023 году, которое наблюдалось в течение первой декады месяца. Доля импорта ГП автонормами в декабре оценивается в 17,1% по сравнению с 23,7% месяцем ранее.

"Неофициальной новостью из государственных кабинетов может стать дополнительное усиление контроля импорта дизтоплива из турецких портов, что, по словам поставщиков, может поставить под угрозу импорт ГП турецкого НПЗ STAR", - сообщает "НефтеРынок".

Оптовые цены дизтоплива 27 декабря начинались от 41,70-41,80 грн/л на Юге по дунайским базисам отгрузки, с повышением цены среди альтернативных предложений до 42,00-42,50 грн/л и выше, по местам удаленным от границы. На Западе минимальные предложения были установлены от 43,30 до 43,50 грн/л до 44,50 грн/л ($1004/т без налогов).

Средние цены на бензины в опте на прошлой неделе претерпели незначительные разносторонние изменения, рынок оставался условно стабильным. Средняя стоимость А-92 27 декабря увеличилась на 0,59% по отношению к 22 декабря, до 40,87 грн/л, а средняя А-95 уменьшилась на 0,23%, до 44,16 грн/л.

В течение второй половины минувшей недели темпы импорта бензинов замедлились. Среднесуточный показатель импорта бензинов в течение первых 24 дней декабря составил — 11,911,9% по отношению к ноябрю. Доля поставок бензинов автонормами выросла до 29,2% от общего объема поступлений. Среднесуточный показатель импорта бензинов автонормами за этот период составил — 13,2 13,2% по отношению к ноябрю.

Цены на автогаз в опте продолжают снижаться

По оценкам "НефтеРынка" импорт сжиженного газа в течение 1-14 декабря составил 65 тысяч тонн. Динамика поставки этого вида горючего в начале третьей декады месяца – 21-24 декабря, уменьшилась до 1,9 тыс. т в сутки по сравнению с 2,8,-2,9 тыс. т в течение 1-20 декабря.

Средняя стоимость поступлений железнодорожных и автомобильных партий находилась в начале третьей декады месяца на уровне 833 долларов/тонна на границе (от 42800 грн/т после растаможки)

А в предпраздничный период автоимпорт уменьшился до 29 газовоз в сутки в среднем в течение 21-24 декабря, по сравнению с 57-58 во второй декаде месяца. В то же время объемы железнодорожных поставок с начала месяца достигли уровня 44,2% по сравнению с 37% в течение ноября.

На прошлой неделе два крупнейших украинских производителя автогаза предложили рынку 7,8 тыс. т ресурса. По предварительным оценкам участников аукционов, средняя цена ресурса во время торгов выросла в пределах 1-2% до уровня 40800-41000 грн/т ($798-803/т без налогов), по сравнению с аукционом от 20 декабря.

Диапазон цен предложений газа от торговых компаний на условиях самовывоза в приграничных западных областях остался в пределах 40 000-44 000 грн/тонна. Газ по дунайским базисам на Юге страны предлагали по 38000-40000 грн/тонна. В Киевской области цены газа на условиях самовывоза составляли 42000-43500 грн/тонна по сравнению с ценой 42 000-44 000 грн/тонна по состоянию на 22 декабря. Цены газа в восточных и центральных областях колебались в пределах 41 000 грн/тонна в Полтавской области за ресурс украинского производства до 44 500 грн/тонна в Черкасской и Днепропетровской области.

Средняя цена всех предложений на условиях самовывоза в течение 23-27 декабря уменьшилась на 149 грн/тонна до 42751 грн/тонна.

Цены на АЗС на праздники продолжили снижение, однако имеют потенциал к росту

В течение 23-27 декабря цены на АЗС продолжили снижаться. Однако изменения отразились на стелах лишь небольшой части мейджеров и касались преимущественно региональных операторов.

Так, цена горючего продолжила снижаться на отдельных станциях "Авиас" и ANP, отсюда средние показатели в сетях потеряли в стоимости до 1,00 грн/л в зависимости от региона. На АЗС "Укрнафта" вся линейка бензинов подешевела на 0,50 грн/л до 49,40 грн/для бензина А-95, дизтопливо - на 1,00 грн/л до 49,90 грн/л. На станциях SOCAR бензин А-95 потерял в стоимости 1,00 грн/л до 56,99 грн/л, ДТ – 0,50 грн/л до 55,99 грн/л. На АЗС U.GO все виды горючего подешевели всего на 0,10 грн/л – до 50,45 грн/л для А-95 и ГП. Под влиянием шагов основных игроков регионами продолжили расширяться изменения похожей величины.

По состоянию на 27 декабря средняя цена бензина А-95 по Украине уменьшилась на 0,15 грн/л (–0,29%) по отношению к пятнице и составляет 51,29 грн/л ($1220/т без налогов). Средняя цена дизтоплива уменьшилась на 0,20 грн/л (–0,39%) и составляет 51,40 грн/л ($1189/т без налогов).

По отношению к началу текущего месяца цена бензина уменьшилась на 2,79 грн/л (–5,16%), цена ДТ – 2,6 грн/л (–4,81%). По сравнению с локальным максимумом, наблюдавшимся в первой декаде ноября 2023 года, топливо потеряло в стоимости соответственно 4,44 грн/л (–7,97%) и 4,50 грн/л (–8,05%).

Снижается на АЗС и стоимость автогаза. В течение 23-27 декабря средняя цена этого вида топлива на АЗС снизилась на 86 коп/л до 30,18 грн/л ($1114-1157/т без налогов). Соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 составляет 58,8%.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на прошлой неделе рынок горючего был на нисходящем тренде, а цены на АЗС ближе к концу недели были минимальными. На этой неделе "мертвый сезон" на топливном рынке продолжится, хотя ситуация на рынке будет несколько более оживленной, чем на прошлой.

"Полноценное возобновление работы рынка горючего мы ожидаем уже с 8 января. Конечно, эта неделя будет более активной, чем прошедшая, однако из-за того, что половина страны продолжает праздновать Рождество 7 января рынок будет работать где-то на 50%. В целом после 8 января есть задел на рост цен на топливо Если текущие цены на нефть и курс гривни сохранятся, то с 8 января будет потенциал к увеличению цен на АЗС на 2 грн/л, что касается бензина и дизельного горючего, а вот цены на автогаз продолжат падение, теряя ажиотажную наценку, которая появилась. из-за блокирования границ", - говорит Леушкин.