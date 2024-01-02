Дизпальне та бензин показують слабку тенденцію до зростання. Якими будуть ціни на паливо після свят

Перший тиждень Нового року як і попередній демонструватиме досить слабкий рівень споживання палива. Експерти прогнозують повноцінне відновлення роботи паливного ринку після 8 січня. Водночас ціни на бензин та дизпальне в гурті демонструють тенденцію до зростання після падіння в грудні, що може дати поштовх до зростання цін і на АЗС. Тим часом ціни на автогаз продовжують стабілізуватися після ажіотажного зростання.

Наприкінці минулого тижня ціни на нафту стабілізувались позначивши тенденцію до зниження головним чином через те що все більше компаній погодились відновити судноплавство Червоним морем, хоча ризики пов'язані з діяльністю єменських повстанців-хуситів в регіоні зберігаються. Водночас багато перевізників нафтопродуктів все ж виходять з Червоного моря, обираючи довший маршрут котрий оминає Африканський континент через Мис Доброї надії.

Загалом станом на п'ятницю 29 грудня ціна на нафту еталонної марки Brent зупинились на позначці 76,86 долара за барель, а ціни на американську нафту марки WTI завершили торги на позначці 71,37 долара за барель.

Експерти зазначають, що загалом за минулий 2023 рік середня ціна на нафту впали на 10% порівняно з 2022 роком. Головними чинниками цього були проблеми як з попитом, так і з пропозицією через геополітичні потрясіння по всьому світу. Аналітики прогнозують, що в наступному році нафтові ринки чекатимуть нові виклики такі як сповільнення економічного зростання та перспективи рецесії.

У 2024 році експерти очікують пожвавлення поставок нафти, через сповільнення економіки та активізацію видобутку в США, який наприкінці минулого року досягнув високого рівня в 13,24 млн барелів на добу. Водночас такі країни як Бразилія, Гайяна, Норвегія та Канада також намагатимуться збільшувати видобуток

Через сповільнення світової економіки у 2024 році навряд чи варто очікувати повернення ціни на нафту Brent до 100 доларів за барель. Goldman Sachs прогнозує середню ціню на цей рік на рівні 81-82 долари за барель, тоді як прогноз міжнародного енергетичного агенства складає 82,57 долара за барель.

Дизпаливо в гурті позначили тенденції до зростання. Ринок бензинів умовно стабільний

За даними закритої аналітики профільного видання "НафтоРинок" гуртові ціни на дизпальне стабілізувалися, позначивши 27 грудня слабке зростання. Середня ціна ДП з постачанням автотранспортом збільшилась менш ніж на 0,1% (0,03 грн/л) з 22 грудня, до 44,81 грн/л ($1013/т без податків) у середу, найвищого показника з 6 грудня цього року.

З кінця листопада минулого року вартість пального зменшилась на 1,2% (–0,56 грн/л), готуючись завершити рік падінням більш ніж на 12%. Зниженню волатильності на внутрішньому ринку сприяла ситуація, яка утворилася на спотовому ринку Європи у третій декаді грудня 2023 року. Так, упродовж 21-22 грудня ціна ресурсу за європейськими портами відвантаження знизилася на 0,9-1,0%: зменшення вартості ДП за північно-західними й середземноморськими напрямками відвантаження становить 8 доларів/тонна, до 805-813 доларів/тонна і 788-809 доларів/тонна відповідно. Водночас увечері 27 грудня ф’ючерсна ціна газойлю на лондонський біржі ICE зросла майже на 0,7% до 786 доларів/тонна.

Імпорт дизпального у грудні минулого року впав на 12,9% порівняно з 24 днями минулого листопада. Обсяги постачання ресурсу паливовозами скоротилися більш ніж на третину – на 37,3% щодо аналогічного періоду листопада. Показники добового імпорту ДП автопартіями у другій і неповній третій декаді грудня, утримувалися поблизу мінімального значення у 2023 році, який спостерігався протягом першої декади місяця. Частка імпорту ДП автонормами у грудні оцінюється в 17,1% проти 23,7% місяцем раніше.

"Неофіційною новиною з державних кабінетів може стати додаткове посилення контролю імпорту дизпального з турецьких портів, що, за словами постачальників, може поставити під загрозу імпорт ДП турецького НПЗ STAR", - повідомляє "НафтоРинок".

Гуртові ціни дизпалива 27 грудня розпочинались від 41,70- 41,80 грн/л на Півдні за дунайськими базисами відвантаження, з підвищенням ціни серед альтернативних пропозицій до 42,00-42,50 грн/л й вище, за місцями віддалених від кордону. На Заході мінімальні пропозиції були встановлені від 43,30-43,50 грн/л до 44,50 грн/л ($1004/т без податків).

Середні ціни на бензини у гурті на минулому тижні зазнали незначних різносторонніх змін, ринок залишався умовно стабільним. Середня вартість А-92 27 грудня збільшилась на 0,59% щодо 22 грудня, до 40,87 грн/л, а середня А-95 зменшилась на 0,23%, до 44,16 грн/л.

Протягом другої половини минулого тижня темпи імпорту бензинів сповільнились. Середньодобовий показник імпорту бензинів протягом перших 24 днів грудня склав — 11,911,9% щодо листопада. Частка постачання бензинів автонормами зросла до 29,2% від загального обсягу надходжень. Середньодобовий показник імпорту бензинів автонормами за цей період склав — 13,213,2% щодо листопада.

Ціни на автогаз в гурті продовжують зниження

За оцінками "НафтоРинка" імпорт скрапленого газу протягом 1-14 грудня загалом склав 65 тисяч тонн. Динаміка постачання цього виду пального на початку третьої декади місяця – 21-24 грудня, зменшилася до 1,9 тис. т на добу, порівняно з 2,8,-2,9 тис. т протягом 1-20 грудня.

Середня вартість надходжень залізничних та автомобільних партій знаходилася на початку третьої декади місяця на рівні 833 доларів/тонна на кордоні (від 42800 грн/т після розмитнення)

А в передсвятковий період автоімпорт зменшився до 29 газовози на добу в середньому протягом 21-24 грудня, порівняно з 57-58 у другій декаді місяця. Водночас, обсяги залізничного постачання з початку місяця досягли рівня 44,2%, порівняно з 37% протягом листопада.

На минулому тижні, два найбільші українські виробники автогазу запропонували ринку 7,8 тис. т ресурсу. За попередніми оцінками учасників аукціонів середня ціна ресурсу під час торгів зросла в межах 1-2% до рівня 40800-41000 грн/т ($798-803/т без податків), порівняно з аукціоном від 20 грудня.

Діапазон цін пропозицій газу від торговельних компаній на умовах самовивозу у прикордонних західних областях залишився в межах 40 000-44 000 грн/тонна. Газ за дунайськими базисами на Півдні країни пропонували по 38000-40000 грн/тонна. У Київській області ціни газу на умовах самовивозу становили 42000-43500 грн/тонна, порівняно з ціною 42 000-44 000 грн/тонна станом на 22 грудня. Ціни газу у східних та центральних областях коливалися в межах 41000 грн/тонна на Полтавщині за ресурс українського виробництва до 44 500 грн/тонна на Черкащині та Дніпропетровській області.

Середня ціна всіх пропозицій на умовах самовивозу протягом 23-27 грудня зменшилася на 149 грн/тонна до 42751 грн/тонна.

Ціни на АЗС на свята продовжили зниження, проте мають потенціал до зростання

Протягом 23-27 грудня ціни на АЗС продовжили зменшуватися. Проте зміни позначились на стелах лише невеликої частини мейджерів та стосувалися здебільшого регіональних операторів.

Так, ціна пального продовжила зменшуватися на окремих станціях "Авіас" та ANP, звідси середні показники в мережах втратили у вартості до 1,00 грн/л в залежності від регіону. На АЗС "Укрнафта" вся лінійка бензинів подешевшала на 0,50 грн/л, до 49,40 грн/для бензину А-95, дизпальне – на 1,00 грн/л до 49,90 грн/л. На станціях SOCAR бензин А-95 втратив у вартості 1,00 грн/л до 56,99 грн/л, ДП – 0,50 грн/л до 55,99 грн/л. На АЗС U.GO всі види пального подешевшали лише на 0,10 грн/л – до 50,45 грн/л для А-95 і ДП. Під впливом кроків основних гравців, регіонами продовжили ширитися зміни схожої величини.

Станом на 27 грудня середня ціна бензину А-95 по Україні зменшилася на 0,15 грн/л (–0,29%) щодо п’ятниці та складає 51,29 грн/л ($1220/т без податків). Середня ціна дизпального зменшилася на 0,20 грн/л (–0,39%) та складає 51,40 грн/л ($1189/т без податків).

Відносно початку поточного місяця ціна бензину зменшилася на 2,79 грн/л (–5,16%), ціна ДП – 2,6 грн/л (–4,81%). У порівнянні з локальним максимумом, що спостерігався в першій декаді листопада 2023 року, пальне втратило у вартості відповідно 4,44 грн/л (–7,97%) та 4,50 грн/л (–8,05%).

Знижується на АЗС і вартість автогазу. Протягом 23-27 грудня середня ціна цього виду палива на АЗС знизилася на 86 коп./л до 30,18 грн/л ($1114-1157/т без податків). Співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 становить 58,8%.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на минулому тижні ринок пального був на нисхідному тренді, а ціни на АЗС ближче до кінця тижня були мінімальними. На цьому тижні "мертвий сезон" на паливному ринку продовжиться, хоча ситуація на ринку буде дещо більш жвавою ніж на минулому.

"Повноцінне відновлення роботи ринку пального ми очікуємо вже з 8 січня. Звісно цей тиждень буде більш активним ніж минулий, проте через те, що половина країни продовжує святкувати Різдво 7 січня ринок працюватиме десь на 50%. Загалом після 8 січня є заділ на зростання цін на пальне. Якщо поточні ціни на нафту та курс гривні збережуться то з 8 січня буде потенціал до збільшення цін на АЗС на 2 грн/л. Це стосується бензину та дизельного пального, а от ціни на автогаз продовжать падіння втрачаючи ажіотажну націнку котра з'явилася через блокування кордонів", - каже Льоушкін.