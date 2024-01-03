Глобальне перенасичення нафтою загрожує зниженням цін у цьому році

Зростання видобутку нафти в країнах, котрі не входять в ОПЕК+ включаючи США може перенаситити світовий попит, який зростає повільними темпами, що приведе до зниження цін. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що нафтовий картель ОПЕК+ у відповідь знижує видобуток, але трейдери скептично ставляться до того, що це зниження буде достатнім, щоб випередити профіцит. Така комбінація вже призвела до першого річного падіння ціни на нафту з 2020 року, що перекреслило усі надії на відновлення ціни внаслідок відновлення світової економіки після пандемії.

Крім того, спекулянти посилили контроль над ринком викликавши коливання, що не відповідають фундаментальним показникам.

За багатьма індикаторами проявляється слабкість. Крива ф'ючерсів на нафту Brent більшу частину грудня перебувала в ведмежій структурі контанго, причому контракти на короткострокові барелі торгувалися з дисконтом до пізніших. А спекулянти у 2023 році були дуже песимістичними щодо сировинного товару за останні більш ніж десять років. Згідно з даними, зібраними агентством Bloomberg, чисті довгі позиції, які займають некомерційні гравці за основними нафтовими контрактами, в середньому знаходяться на найнижчому рівні за всю історію спостережень, починаючи з 2011 року.

Спекулянтам знадобиться певне переконання, перш ніж вони вирішать рішуче відкрити довгу позицію щодо нафти у 2024 році. Прибутковість товарних хедж-фондів минулого року впала до найнижчого рівня з 2019 року, а ціни на сировину зафіксували перше зниження за п'ять років, згідно з індексами Bloomberg.

Щодо попиту, то, згідно з останнім оглядом ринку Міжнародного енергетичного агентства, зростання світового споживання має сповільнитися у міру ослаблення економічної активності. Група прогнозує, що цього року попит зросте на 1,1 мільйона барелів на день.

Аналітики прогнозують незначне відновлення цін на нафту у 2024 році

За даними західних видань аналітики Волл-стріт впевнені, що у 2024 році ціни на нафту будуть відновлюватися, але це зростання буде незначним.

За прогнозом п'яти великих американських інвестиційних банків, ціна нафти Brent у 2024 році буде встановлена на середньому рівні близько $85 за барель порівняно з поточним рівнем $76,6 за барель.

Найнижчою є оцінка Citigroup – експерти цього конгломерату очікують середню ціну в 2024 році на рівні $75 за барель. У аналітиків Goldman Sachs найвища прогнозна ціна — $92 за барель.

За прогнозами, у 2024 році світовий попит на нафту продовжить зростати порівняно з рекордними показниками цього року, особливо завдяки збільшенню попиту з боку Китаю.

За оцінкою експертів за минулий 2023 рік середня ціна на нафту впали на 10% порівняно з 2022 роком. Головними чинниками цього були проблеми як з попитом, так і з пропозицією через геополітичні потрясіння по всьому світу. Аналітики прогнозують, що у цьому році нафтові ринки чекатимуть нові виклики такі як сповільнення економічного зростання та перспективи рецесії.

У 2024 році експерти очікують пожвавлення поставок нафти, через сповільнення економіки та активізацію видобутку в США, який наприкінці минулого року досягнув високого рівня в 13,24 млн барелів на добу. Водночас такі країни як Бразилія, Гайяна, Норвегія та Канада також намагатимуться збільшувати видобуток

Через сповільнення світової економіки у 2024 році навряд чи варто очікувати повернення ціни на нафту Brent до 100 доларів за барель. Goldman Sachs прогнозує середню ціню на цей рік на рівні 81-82 долари за барель, тоді як прогноз міжнародного енергетичного агенства складає 82,57 долара за барель.