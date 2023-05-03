Україна приховує від союзників деталі весняного контрнаступу - Politico

Щоб запобігти витоку таємної інформації і не нашкодити майбутній наступальній операції, Україна приховує деталі весняного контрнаступу. Про це повідомило Politico, посилаючись на двох європейських високопосадовців, які комунікують з військовим керівництвом України.

Через те, що в мережу було злито засекречені західні військові документи щодо війни в Україні, Київ утримується від надання інформації про майбутній контрнаступ.

Зокрема, не поширюють інформацію про терміни, кількість і напрямки військ, які перекинуть на позиції під час визвольних операцій.

Протягом кількох днів після витоку офіційні особи США намагалися запевнити Україну та інших союзників у Європі, що вони встановили захист, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому.

Попри те, що Україна все ще, ймовірно, ділиться основними розвідданими зі США та іншими європейськими країнами, які підтримували її зброєю протягом минулого року, офіційні особи всередині країни працюють над тим, щоб запобігти широкому поширенню деталей, пов’язаних з плануванням бойових дій - заявили європейські чиновники.

Український законодавець анонімно розповів, що високопосадовці в Києві також приховували подробиці про контрнаступ від інших політиків у столиці.

Представник оборонного відомства США сказав, що жодних змін не відбулося і що Вашингтон і Київ досі мають той самий рівень обміну інформацією.

Нагадаємо, вчора Данія сформувала свій найбільший пакет військової допомоги , який призначений для підтримки майбутнього українського наступу.

Наприкінці квітня екс-генерал морської піхоти США Френк Маккензі заявив, що наступні 30-60 днів кампанії будуть вирішальними. Цієї весни Україна значною мірою поглинула та відвернула російський наступ.

Також міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу.

"Підготовка завершується, тому що окрім зброї й військової техніки ще має бути її опанування нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака", – висловився урядовець.

За його словами, йдеться про танки Leopard 2 та Challenger, а трохи пізніше приїдуть і Leopard 1. Також Україна очікує на танки Abrams, однак вони не встигнуть взяти участь у цьому контрнаступі.