Украина скрывает от союзников детали весеннего контрнаступления - Politico

Чтобы предотвратить утечку тайной информации и не навредить предстоящей наступательной операции, Украина скрывает детали весеннего контрнаступления. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на двух европейских чиновников, коммуникирующих с военным руководством Украины.

Из-за того, что в сеть были слиты засекреченные западные военные документы по войне в Украине, Киев воздерживается от предоставления информации о предстоящем контрнаступлении.

В частности, не распространяют информацию о сроках, количестве и направлениях войск, которые перебросят на позиции во время освободительных операций.

В течение нескольких дней после утечки официальные лица США пытались заверить Украину и других союзников в Европе, что они установили защиту, чтобы предотвратить подобные нарушения в будущем.

Несмотря на то, что Украина все еще, вероятно, делится основными разведданными из США и другими европейскими странами, которые поддерживали его оружием в течение прошлого года, официальные лица внутри страны работают над тем, чтобы предотвратить широкое распространение деталей, связанных с планированием боевых действий. заявили европейские чиновники.

Украинский законодатель анонимно рассказал, что чиновники в Киеве также скрывали подробности о контрнаступлении от других политиков в столице.

Представитель оборонного ведомства США сказал, что никаких изменений не произошло и что Вашингтон и Киев до сих пор имеют такой же уровень обмена информацией.

Напомним, вчера Дания сформировала свой крупнейший пакет военной помощи, предназначенный для поддержки будущего украинского наступления.

В конце апреля экс-генерал морской пехоты США Фрэнк Маккензи заявил, что следующие 30-60 дней кампании будут решающими. Этой весной Украина в значительной степени поглотила и отвлекла российское наступление.

Также министр обороны Алексей Резников отметил, что в глобальном смысле Украина готова к контрнаступлению.

"Подготовка завершается, потому что кроме оружия и военной техники еще предстоит овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака", - высказался чиновник.

По его словам, речь идет о танках Leopard 2 и Challenger, а чуть позже приедут и Leopard 1. Также Украина ожидает танков Abrams, однако они не успеют принять участие в этом контрнаступлении.