Британська розвідка розповіла, за якої умови РФ погодиться на продовження "зернової угоди"

Країна-агресор РФ для продовження “зернової угоди” у липні вимагатиме поновлення експорту російського аміаку трубопроводом Тольятті-Одеса.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Там нагадують, що Чорноморська зернова ініціатива була продовжена на 60 днів 17 травня 2023 року.

Але РФ продовжує перешкоджати експорту українського зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

Зараз перевіряють лише одне-два судна на день, у порівнянні з шістьма-восьмома восени 2022 року.

"Росія, ймовірно, намагається домогтися поступок у повторному відкритті трубопроводу Тольятті-Одеса, яким аміак експортується з Росії через Україну через Одесу", - зазначають у розвідці Великобританії.

Там додають, що ситуацію ускладнює те, що в останні дні трубопровід був пошкоджений і наразі не працює.

У Британській розвідці припускають, що російська риторика посилиться за кілька тижнів до наступного кінцевого терміну продовження "зернової угоди" 16 липня 2023 року.

Зауважимо, що відновлення транзиту аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" є однією з вимог Росії в контексті зернової угоди. Країна-агресорка погрожувала вийти з домовленостей, якщо цього не станеться,

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна може відновити роботу аміакопроводу до Одеси.

Як заявили в Мінінфраструктури, Україна вимагає від Росії та ООН гарантій того, що зернова угода працюватиме нормально, якщо Київ дозволить транзит російського аміаку.