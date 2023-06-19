"Росіяни відкрито саботують інспекції". Кубраков прокоментував роботу "зернового коридору"

Робота "зернової ініціативи" наразі фактично зупинена, адже через дії росіян пропускна спроможність коридору становить менше 20% від можливої.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у колонці для NV.

"Росіяни відкрито саботують інспекції суден, пропускна спроможність коридору — менше 20% від можливої. Це призводить до значних втрат не тільки з боку України: світ недоотримав як мінімум 20 мільйонів тонн агропродукції через російський саботаж зернової угоди", - зазначив він.

За його словами, відкриття морських портів України для всіх видів товарів необхідне для української економіки.

"Це доволі проста формула — наша економіка експортоорієнтована, працююча економіка — це можливість держави платити заробітну плату захисникам, забезпечені, екіпіровані захисники — шлях до перемоги. Росія чудово розуміє звʼязаність цих речей, тому атакує мирні міста та підприємства", - пояснив Кубраков.

Нагадаємо, що російська сторона періодично саботує проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокує роботу зернового коридору. Тому утворилася черга з суден.

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.