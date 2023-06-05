Зерновой коридор. В порт "Южный" впервые за месяц пропустили судно

Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках зерновой инициативы 5 июня провел по меньшей мере по одной инспекции на вход и выход – эти проверки стали первыми после 31 мая. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные сайта СКЦ.

Отмечается, что на вход в порт "Южный" было пропущено сухогруз Navios Sagittarius под флагом Панамы – оно стало первым судном в направлении этого порта, пропущенным после 2 мая.

А в направлении на выход была проведена инспекция сухогруза Maroulio S, следующего из порта "Черноморск" в Испанию с 65,8 тыс. тонн кукурузы.

Как сообщает Минвосстановления Украины, 4 июня Россия зарегистрировала два входных судна, которые были заявлены к участию в зерновой инициативе в тот же день. Это противоречит принятым правилам инспектирования, предусматривающим, что в первую очередь проверку проходят те судна, которые дольше всего ожидают.

Соответственно, россияне проигнорировали необходимость инспектирования 56 суден, которые уже длительное время (некоторые – более 3 месяцев) ожидают в территориальных водах Турции входа в украинские порты.

"Регистрация входящего флота российской стороной в Совместном координационном центре (СКЦ) осуществляется ограниченно, а логика выбора суден для регистрации непонятна и непрозрачна. Никаких критериев относительно количества и очередности выбора судов суден регистрации российская сторона не называет, фактически осуществляя выбор суден для инспекции на собственное усмотрение. Это максимально усложняет планирование работы для всех участников зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что инспекционный план на сегодняшний день предусматривает 9 инспекций (3 – на вход, 6 – на выход), но обычно россияне выполняют не более половины из согласованного ими же плана. Сейчас инспекцию ожидают 67 суден, из которых 58 идут под погрузку в украинские порты, а 9 – уже загружены продовольствием.

Напомним, что российская сторона периодически саботирует проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, чем блокирует работу зернового коридора. Поэтому образовалась очередь из суден.

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу продлили еще на 2 месяца - до 18 июля.

Но, как отмечали в "Украинском клубе аграрного бизнеса", полноценно коридор еще не заработал. Показатель проведения инспекций очень низок, учитывая значительную очередь.

1 июня Миновосстановления проинформировало, что зерновая инициатива вновь остановлена, поскольку Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все украинские порты.

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