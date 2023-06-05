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Зерновий коридор. У порт "Південний" вперше за місяць пропустили судно
Спільний координаційний центр (СКЦ) у рамках зернової ініціативи 5 червня провів щонайменше по одній інспекції на вхід та на вихід – ці перевірки стали першими після 31 травня. Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані сайту СКЦ.
Зазначається, що на вхід до порту "Південний" було пропущено суховантажне судно Navios Sagittarius під прапором Панами – воно стало першим судном у напрямку цього порту, пропущеним після 2 травня.
А в напрямку на вихід було проведено інспекцію суховантажного судна Maroulio S, яке прямує з порту "Чорноморськ" до Іспанії з 65,8 тис. тонн кукурудзи.
Як повідомляє Мінвідновлення України, 4 червня Росія зареєструвала два вхідні судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі того ж дня. Це суперечить прийнятим правилам інспектування, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті судна, які найдовше очікують.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відповідно, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, які вже тривалий час (деякі – понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти.
"Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою. Жодних критеріїв щодо кількості і черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд. Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників зернової ініціативи", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що інспекційний план на сьогодні передбачає 9 інспекцій (3 – на вхід, 6 – на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини з погодженого ними ж плану. Наразі на інспекцію очікують 67 суден, з яких 58 ідуть під завантаження в українські порти, а 9 – вже завантажені продовольством.
Нагадаємо, що російська сторона періодично саботує проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокує роботу зернового коридору. Тому утворилася черга з суден.
17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.
Але, як зазначали в "Українському клубі аграрного бізнесу", повноцінно коридор ще не запрацював. Показник проведення інспекцій дуже низький, враховуючи значну чергу.
1 червня Мінівідновлення поінформувало, що зернова ініціатива знову зупинена, оскільки Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх українських портів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com