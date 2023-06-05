Зерновий коридор. У порт "Південний" вперше за місяць пропустили судно

Спільний координаційний центр (СКЦ) у рамках зернової ініціативи 5 червня провів щонайменше по одній інспекції на вхід та на вихід – ці перевірки стали першими після 31 травня. Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані сайту СКЦ.

Зазначається, що на вхід до порту "Південний" було пропущено суховантажне судно Navios Sagittarius під прапором Панами – воно стало першим судном у напрямку цього порту, пропущеним після 2 травня.

А в напрямку на вихід було проведено інспекцію суховантажного судна Maroulio S, яке прямує з порту "Чорноморськ" до Іспанії з 65,8 тис. тонн кукурудзи.

Як повідомляє Мінвідновлення України, 4 червня Росія зареєструвала два вхідні судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі того ж дня. Це суперечить прийнятим правилам інспектування, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті судна, які найдовше очікують.

Відповідно, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, які вже тривалий час (деякі – понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти.

"Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі (СКЦ) здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою. Жодних критеріїв щодо кількості і черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд. Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників зернової ініціативи", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що інспекційний план на сьогодні передбачає 9 інспекцій (3 – на вхід, 6 – на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини з погодженого ними ж плану. Наразі на інспекцію очікують 67 суден, з яких 58 ідуть під завантаження в українські порти, а 9 – вже завантажені продовольством.

Нагадаємо, що російська сторона періодично саботує проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокує роботу зернового коридору. Тому утворилася черга з суден.

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

Але, як зазначали в "Українському клубі аграрного бізнесу", повноцінно коридор ще не запрацював. Показник проведення інспекцій дуже низький, враховуючи значну чергу.

1 червня Мінівідновлення поінформувало, що зернова ініціатива знову зупинена, оскільки Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх українських портів.

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