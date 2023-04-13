Швейцария планирует передать Украине $1,7 млрд к 2028 году

Правительство Швейцарии намерено и дальше поддерживать Украину через полномасштабное вторжение России. Поэтому европейская страна планирует выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году. Позицию власти Швейцарии озвучил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - говорится на сайте Swissinfo.

Поддержка будет предоставлена в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы.

"Вместе с 300 миллионами швейцарских франков, выделенными на 2023 и 2024 годы, Швейцария поддержит Украину не менее 1,8 миллиарда швейцарских франков в течение следующих шести лет", - объясняют в швейцарском МИД.

Напомним, в марте Федеральный совет Швейцарии решил поддержать десятый пакет санкций Европейского Союза против России, но сделают гуманитарные исключения и введут новый способ защиты конкретных интересов швейцарской экономики.

Также в Швейцарии запретили гражданам России занимать должности в руководящих органах или операторах критической инфраструктуры.

Отмечается, что дополнительно будет ограничен импорт экономически важных товаров для России, таких как товары двойного, военного и технологического назначения, а также способствовать укреплению промышленности России.

В конце марта в Швейцарии четыре банкира получили приговор за помощь близкому другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину.

Финансистов, помогавших Сергею Ролдугину перевести миллионы франков через счета в швейцарских банках, Окружной суд Цюриха признал виновными за халатность в финансовых операциях. Банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета и не подвергая сомнению происхождение средств.