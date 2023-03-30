В Швейцарии осудили четырех банкиров, помогавших другу Путина

В Швейцарии четыре банкира получили приговор за помощь близкому другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину, сообщило международное агентство Reuters.

Четыре банкира, которые помогали Сергею Ролдугину перевести миллионы франков через счета в швейцарских банках, Окружной суд Цюриха признал виновными за халатность в финансовых операциях. Банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета и не подвергая сомнению происхождение средств.

В частности, финансисты подписали декларации о том, что Ролдугин не является "политически значимым лицом", что позволило россиянину не проходить дополнительную проверку. Издание подчеркивает, что в то время были публичные сообщения о связях Ролдугина с Кремлем и Путиным.

Имена нарушителей закона не называют из-за швейцарских ограничений на разглашение информации.

Руководители, трое россиян и один швейцарец, помогли виолоченисту Сергею Ролдугину, который является крестным отцом старшей дочери Путина Марии, положить миллионы франков на счета в швейцарских банках. Финансовые операции осуществлялись между 2014 и 2016 годами. Речь идет о 50 миллионах швейцарских франков на двух счетах "Газпромбанка".

Банкиры получили приговор в виде семи месяцев лишения свободы условно.

«Сергей Ролдугин — не просто виолончелист и дирижер, но и любимец Кремля, который, очевидно, имел доступ к особым возможностям финансирования, что позволило ему накопить значительное состояние», — было объявлено во время досудебного брифинга.

Отметим, что Ролдугин находится в санкционном списке Швейцарии. Правительство страны назвало его "кошельком Путина".

Отметим, что Сергей Ролдугин находится под санкциями США. В американский ограничительный список друг Путина попал в июне 2022 года.

В апреле 2022 года Канада ввела санкции против 14 россиян, в том числе Ролдугина .

В феврале 2022 года ограничительные меры против Сергей Ролдугина применил ЕС. Также в санкционный список попали Дмитрий Песков, главы "Роснефти", "Транснефти", ряд российских олигархов, министров и телеведущих.