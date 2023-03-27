Ядерный шантаж Путина: Литва требует ввести новые санкции против РФ и Белоруси

Литва заявила, что будет призывать к новым санкциям против Москвы и Минска в ответ на план России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Литва будет просить включить дополнительные санкции против России и Белоруси в обсуждаемый в Брюсселе пакет санкций.

"Вместе со своими евроатлантическими партнерами Литва решит, как реагировать на эти милитаристские планы российского и белорусского режимов", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

Там считают, что Белорусь становится все большим фактором риска для Балтийского региона.

"Беларусь, которая все больше теряет суверенитет, поддерживает и помогает агрессии России и все больше интегрируется в военные планы России, является дополнительным фактором риска для Балтийского региона", – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Европейский Союз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Белоруси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта.

В НАТО назвали ядерную риторику Путина опасным и безответственным. В Альянсе обвинили Москву в постоянном нарушении обязательств по контролю над вооружениями, включая недавний выход РФ из ядерного договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессорки "очередным провокационным шагом преступного Путинского режима".