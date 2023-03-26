Боррель попередив про нові санкції, якщо РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі

Європейський Союз готовий запровадити нові санкції в разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі. Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, розміщення ядерної зброї в Білорусі означало б безвідповідальну ескалацію та загрозу європейській безпеці.

"Білорусь ще може це зупинити, це їхній вибір. ЄС готовий відповісти подальшими санкціями", – висловився Боррель.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня. Він зазначив, що будівництво сховища завершиться 1 липня.

При цьому диктатор сказав, що приводом для такого кроку послужили наміри Великої Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

Через плани РФ Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Дипвідомство назвало наміри країни-агресорки "черговим провокативним кроком злочинного путінського режиму".