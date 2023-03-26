Боррель предупредил о новых санкциях, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси

Европейский Союз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, размещение ядерного оружия в Беларуси означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности.

"Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", – высказался Боррель.

Напомним, что о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси президент РФ Владимир Путин заявил 25 марта. Он отметил, что строительство хранилища завершится 1 июля.

При этом диктатор сказал, что поводом к такому шагу стали намерения Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Из-за планов РФ Министерство иностранных дел Украины требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Дипведомство назвало намерения страны-агрессора "очередным провокационным шагом преступного путинского режима".