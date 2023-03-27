Ядерний шантаж Путіна: Литва вимагає запровадити нові санкції проти РФ та Білорусі

Литва заявила, що закликатиме до нових санкцій проти Москви та Мінська у відповідь на план Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Литва проситиме включити додаткові санкції проти Росії та Білорусі в пакет санкцій, який обговорюється в Брюсселі.

"Разом зі своїми євроатлантичними партнерами Литва вирішить, як реагувати на ці мілітаристські плани російського та білоруського режимів", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Литви.

Там вважають, що Білорусь стає все більшим фактором ризику для Балтійського регіону.

"Білорусь, яка дедалі більше втрачає суверенітет, підтримує та допомагає агресії Росії та все більше інтегрується у військові плани Росії, є додатковим фактором ризику для Балтійського регіону", – додали у відомстві.

Зазначимо, як заявив очільник європейської дипломатії Жозеп БоррельЄвропейський Союз готовий запровадити нові санкції в разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Нагадаємо, що про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін заявив 25 березня.

У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавній вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Через плани РФ Міністерство закордонних справ України вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН. Дипвідомство назвало наміри країни-агресорки "черговим провокативним кроком злочинного Путінського режиму".