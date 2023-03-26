Європа в небезпеці, доки Путін володіє ядерною зброєю — ICAN

В Міжнародній кампанії за знищення ядерної зброї (ICAN) засудили заяву лідера РФ Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі, зазначивши, що Європа не буде в безпеці доти, доки голова країни-агресора володіє зброю масового ураження.

Про це повідомило видання The Guardian.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття ядерного обміну НАТО", – сказав у заяві тимчасовий виконавчий директор ICAN Даніель Хогста.

Він вважає, що Путін використовує спроби інших країн продовжувати розглядати ядерну зброю не як глобальну проблему. Хогста пояснює, що за рахунок такої політики лідер країни-агресора прикриває свої заяви та дії щодо ядерної зброї.

В цей же час в Пентагоні не бачать ознак ядерної ескалації із боку РФ.

"Ми знаємо про заяви Росії і продовжуватимемо стежити за ситуацією. Ми не маємо жодних причин змінювати порядок роботи наших стратегічних ядерних сил і ми не бачимо ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", — заявили в Пентагоні, передає CNN.

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що у світі почав зменшуватися контроль за ядерною зброєю. Експерти занепокоєні, що це може призвести до нової гонки ядерних озброєнь.

До такого висновку дійшли, зокрема, і після заяви Путіна про те, що Росія в односторонньому порядку призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Але згодом у США уточнили, що РФ не може призупинити свою участь у СНО, тому вона жодним чином не звільняється від узятих на себе зобов’язань.

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