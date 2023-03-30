У Швейцарії засудили чотирьох банкірів, які допомагали другу Путіна

У Швейцарії чотири банкіри отримали вирок за допомогу близькому другові Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну — повідомило міжнародне агентство Reuters.

Чотирьох банкірів, які допомагали Сергію Ролдугіну перевести мільйони франків через рахунки в швейцарських банках, Окружний суд Цюріха визнав винними за недбалість у фінансових операціях. Банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши відкрити рахунки і не ставлячи під сумнів походження коштів.

Зокрема, фінансисти підписали декларації про те, що Ролдугін не є "політично значущою особою", що дозволило росіянину не проходити додаткову перевірку. Видання підкреслює, що в той час були публічні повідомлення про зв'язки Ролдугіна з Кремлем і Путіним.

Імена порушників закону не називають через швейцарські обмеження на розголошення інформації.

Керівники, троє росіян і один швейцарець, допомогли віолоченісту Сергію Ролдугіну, який є хрещеним батьком старшої дочки Путіна Марії, покласти мільйони франків на рахунки в швейцарських банках. Фінансові операції здійснювалися між 2014 і 2016 роками. Йдеться про 50 мільйонів швейцарських франків на двох рахунках "Газпромбанку".

Банкіри одержали вирок у вигляді семи місяців позбавлення волі умовно.

«Сергій Ролдугін — не просто віолончеліст і диригент, а й улюбленець Кремля, який, очевидно, мав доступ до особливих можливостей фінансування, що дозволило йому накопичити значні статки», — було оголошено під час досудового брифінгу.

Зауважимо, що Ролдугін перебуває у санкційному списку Швейцарії. Уряд країни назвав його "гаманцем Путіна".

Зазначимо, що Сергій Ролдугін перебуває під санкціями США. До американського обмежувального списку друг Путіна потрапив в червні 2022 року.

У квітні 2022 року Канада ввела санкції проти 14 росіян, у тому числі Ролдугіна.

У лютому 2022 року обмежувальні заходи проти Сергій Ролдугіна застосував ЄС. Також до санкційного списку потрапили Дмитро Пєсков, глави "Роснафти", "Транснафти", низка російських олігархів, міністрів та телеведучих.