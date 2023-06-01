Швейцарський концерн просить дозволу на поставку Україні Leopard 1

У суперечці щодо поставок озброєнь зі Швейцарії в Україну намітився новий поворот. Швейцарський концерн Ruag офіційно подав до уряду заявку на експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни.

Про це пише видання Deutsche Welle.

Заявка була подана всупереч позиції уряду країни і попередження концерну про те, що йому буде відмовлено. За даними Ruag, у купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Танки, які потребують інспекції та ремонту, надалі мають бути передані Україні, заявила представниця концерну.

Проте, наразі Швейцарія твердо стоїть на своєму нейтралітеті і не підтримує жодну з країн, що беруть участь у військових діях. Вона також відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які були продані Німеччині кілька років тому.

Представниця Ruag Кірстен Хаммеріх пояснила, що танки були придбані в Італії кілька років тому і досі ще перебувають там. Швейцарська армія хотіла привести їх у бойову готовність і перепродати або розібрати їх на запчастини.

Раніше парламент Швейцарії виступив за послаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку, адже західні сусіди Швейцарії закликали країну зробити більше, щоб допомогти Україні захиститися від Росії.

Війна в Україні змусила високопосадовців Швейцарії боротися з давньою концепцією нейтралітету своєї країни, яка закріплена в конституції та забороняє експорт зброї в зони активних бойових дій.

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