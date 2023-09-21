В Киеве запустили чат-бот по вызову социального такси для лиц с инвалидностью

В Киеве запустили в тестовом режиме чат-бот в мессенджере Telegram, позволяющий вызвать социальное такси для лиц с инвалидностью. Об этом сообщила в Facebook заместитель главы Киевгорадминистрации Марина Хонда.

Чат-бот доступен по ссылке https://t.me/kyivsocialtaxi_bot. В нем можно оперативно создать или отменить поездку, оставить отзыв и получить ответы на самые распространенные вопросы.

Кроме того, чтобы воспользоваться услугой инклюзивного такси и получить дополнительную информацию, можно обращаться к поставщику услуг и по номеру 067-181-86-51.

Как напоминают в столичной мэрии, Киев стал первым городом в Украине, разработавшим и зарегистрировавшим услугу социального такси для лиц с инвалидностью: Social Taxi Kyiv работает уже около трех лет.

"Ежемесячно количество лиц, которых перевозит поставщик услуг, увеличивается. В частности, количество нуждающихся в перевозке увеличилось с 200 до 300 человек. Уже выпущено на маршруты 12 специализированных автомобилей", - отметила Хонда.

Напомним также, что с этого месяца "Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые обустроены для пассажиров на колесных креслах.