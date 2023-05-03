В 4 городах Украины запустили чат-бот для переселенцев

В Украине начал работать чат-бот "ТурБОТа о ВПЛ", который содержит необходимую информацию для внутренне перемещенных лиц с учетом их этнической и религиозной идентичности.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

"В то же время Минсоцполитики работает над развитием Единой информационной системы социальной сферы, благодаря которой услуги по оформлению справки ВПЛ и выплаты на проживание, изменению адреса и прекращению статуса стали доступны в каждом обществе и в приложении "Дія", – отметил замминистра соцполитики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

Чат-бот с одержит полезную информацию и ссылки, которые помогут переселенцам найти жилье в новом регионе, получить статус ВПЛ, разобраться, как и где получить помощь, узнать актуальные вакансии и центры досуга для детей, найти культовые сооружения, а также получить пошаговые инструкции, как поступать в непонятных ситуациях.

Функционал "ТурБОТа о ВПЛ" также поможет сохранить свою идентичность представителям коренных народов Украины и национальных меньшинств, подобрав всю необходимую информацию с учетом особых потребностей.

Чат-бот пока разработан для четырех городов: Киева, Львова, Ивано-Франковска и Черновцов. В дальнейшем планируется увеличивать количество населенных пунктов, где он будет работать.

Отметим, что в настоящее время в Украине статус внутренне перемещенного лица официально получили уже более 5 миллионов граждан, этот процесс продолжается.

Напомним, в этом году не менее 10 тысяч внутренне перемещенных лиц получат возможность переквалифицироваться и получить новую профессию за счет государства. Переквалификация будет происходить по программе получения специальных ваучеров на переподготовку, приобретение другой специализации, повышение квалификации и т.д.