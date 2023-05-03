В 4 містах України запустили чат-бот для переселенців

В Україні почав працювати чат-бот “ТурБОТа про ВПО”, який містить необхідну інформацію для внутрішньо переміщених осіб з урахуванням їхньої етнічної та релігійної ідентичності.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

"Водночас Мінсоцполітики працює над розвитком Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, завдяки якій послуги щодо оформлення довідки ВПО і виплати на проживання, зміни адреси та припинення статусу стали доступними у кожній громаді та у застосунку "Дія", – зазначив заступник міністра соцполітики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

Чат-бот містить корисну інформацію та посилання, які допоможуть переселенцям знайти житло у новому регіоні, отримати статус ВПО, розібратися, як і де отримати допомогу, дізнатися актуальні вакансії та центри дозвілля для дітей, як знайти культові споруди, а також отримати покрокові інструкції, як діяти в незрозумілих ситуаціях.

Функціонал "ТурБОТа про ВПО" також допоможе зберегти свою ідентичність представникам корінних народів України та національних меншин, підібравши усю необхідну інформацію з урахуванням особливих потреб.

Чат-бот поки що розроблений для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців. Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.

Зазначимо, що наразі в Україні статус внутрішньо переміщеної особи офіційно отримали вже понад 5 мільйонів громадян, цей процес триває.

Нагадаємо, цьогоріч щонайменше 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримають можливість перекваліфікуватися та здобути нову професію за рахунок держави. Перекваліфікація відбуватиметься за програмою отримання спеціальних ваучерів на перепідготовку, набуття іншої спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо.