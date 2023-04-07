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Політика
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Кабмін схвалив стратегію щодо переселенців до 2025 року: вона містить 5 цілей

Кабмін, уряд України
Засідання Кабінету міністрів України. Фото: пресслужба уряду

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ передбачає державну підтримку переселенців на всіх етапах – від евакуації й процесу соціальної адаптації на новому місці до моменту повернення до місця постійного проживання.

Стратегія складається з наступних цілей:

  • реагування держави на виклики внутрішнього переміщення;
  • безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб;
  • адаптація ВПО на новому місці проживання;
  • інтеграція та розвиток переселенців у приймаючих територіальних громадах;
  • підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Як зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, наразі основну увагу необхідно зосередити на адаптації та подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах. Йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості та надання фахової психологічної допомоги.