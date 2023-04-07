Кабмін схвалив стратегію щодо переселенців до 2025 року: вона містить 5 цілей

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план. Про це повідомляє Урядовий портал.

Документ передбачає державну підтримку переселенців на всіх етапах – від евакуації й процесу соціальної адаптації на новому місці до моменту повернення до місця постійного проживання.

Стратегія складається з наступних цілей:

реагування держави на виклики внутрішнього переміщення;

безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб;

адаптація ВПО на новому місці проживання;

інтеграція та розвиток переселенців у приймаючих територіальних громадах;

підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.



Як зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, наразі основну увагу необхідно зосередити на адаптації та подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах. Йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості та надання фахової психологічної допомоги.