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Кабмін схвалив стратегію щодо переселенців до 2025 року: вона містить 5 цілей
Кабінет міністрів України схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план. Про це повідомляє Урядовий портал.
Документ передбачає державну підтримку переселенців на всіх етапах – від евакуації й процесу соціальної адаптації на новому місці до моменту повернення до місця постійного проживання.
Стратегія складається з наступних цілей:
- реагування держави на виклики внутрішнього переміщення;
- безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб;
- адаптація ВПО на новому місці проживання;
- інтеграція та розвиток переселенців у приймаючих територіальних громадах;
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підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.
Як зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, наразі основну увагу необхідно зосередити на адаптації та подальшій інтеграції ВПО у приймаючих громадах. Йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості та надання фахової психологічної допомоги.Підписуйтесь на наш Telegram канал