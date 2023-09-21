У Києві запустили чат-бот з виклику соціального таксі для осіб з інвалідністю

У Києві запустили у тестовому режимі чат-бот у месенджері Telegram, що дозволяє викликати соціальне таксі для осіб з інвалідністю. Про це повідомила у Facebook заступниця голови Київміськадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Чат-бот доступний за посиланням https://t.me/kyivsocialtaxi_bot. У ньому можна оперативно створити чи скасувати поїздку, залишити відгук та отримати відповіді на найпоширеніші питання.

Крім того, щоб скористатися послугою інклюзивного таксі та отримати додаткову інформацію, можна звертатися до надавача послуг і за номером 067-181-86-51.

Як нагадують в столичній мерії, Київ став першим містом в Україні, яке розробило та зареєструвало послугу соціального таксі для осіб з інвалідністю: Social Taxi Kyiv працює вже близько трьох років.

"Щомісяця кількість осіб, яких перевозить надавач послуг, збільшується. Зокрема, кількість тих, хто потребує перевезення, збільшилася із 200 до 300 людей. Уже випущено на маршрути 12 спеціалізованих автомобілів", - зазначила Хонда.

Нагадаємо також, що з цього місяця "Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які облаштовані для пасажирів на колісних кріслах.