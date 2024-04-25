Найбільший банк Грузії отримав дозвіл на купівлю українського Fondy

Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому банку Грузії TBC купити український платіжний сервіс Fondy.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл на набуття компанією TBC Bank Group PLC (м. Лондон, Англія) [через підконтрольну компанію TBC International Holdings Limited (м. Лондон, Велика Британія)] контролю над компанією Fondy Payments Ltd (м. Дублін, Ірландія) та ТОВ "Фінансова Компанія "Елаєнс"", - йдеться в повідомленнях.

Таким чином, угода буде оформлена через придбання лондонською TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) української фінансової компанії "Елаєнс" та ірландської фірми Fondy Payments Ltd.

Крім того, АМКУ схвалив узгоджені дії з боку TBC Bank Group і фізичної особи-громадянки України у вигляді виконання положень про обмежувальні умови, що містяться в укладеній ними акціонерній угоді, строком на п'ять років.

Нагадаємо, попередню угоду між Fondy та TCP Bank Group підписали ще у грудні 2023 року. Вже у лютому 2024 року TBC Bank Group вперше звернулася до АМКУ із заявою на придбання платіжного сервісу Fondy. Але заяву повернули через невідповідність вимогам. В березні компанія надіслала регулятору повторний запит. Попередня сума угоди, яка обговорюється, складає 5 млн доларів.

Про Fondy

Fondy – один з великих операторів на українському ринку e-commerce. Він обслуговує близько 20 000 клієнтів. В Україні цей сервіс оперує "Фінансова компанія "Елаєнс", а на міжнародному рівні — ірландська Fondy Payments Ltd. Власницею торгової марки Fondy та кінцевою бенефіціарною власницею "Елаєнс" є Валерія Вагоровська, яка заснувала Fondy у 2014 році разом з п'ятьма партнерами.

Про TBC Bank Group

TBC Bank – найбільший банк Грузії, а його сукупні активи дорівнюють 11,7 млрд доларів. Для порівняння, активи ПриватБанку за підсумками вересня 2023 року складали 15,5 млрд доларів (605 млрд грн).

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