Крупнейший банк Грузии получил разрешение на покупку украинского Fondy

Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить украинский платежный сервис Fondy.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Дано разрешение на приобретение компанией TBC Bank Group PLC (г. Лондон, Англия) [через подконтрольную компанию TBC International Holdings Limited (г. Лондон, Великобритания)] контроля над компанией Fondy Payments Ltd (г. Дублин, Ирландия) и ООО" Финансовая Компания "Элайенс"", - говорится в сообщениях.

Таким образом, сделка будет оформлена через приобретение лондонской TBC International Holdings Limited ("дочка" TBC Bank Group) украинской финансовой компании "Элайенс" и ирландской фирмы Fondy Payments Ltd.

Кроме того, АМКУ одобрил согласованные действия со стороны TBC Bank Group и физического лица-гражданки Украины в виде выполнения положений об ограничительных условиях, содержащихся в заключенном ими акционерном соглашении сроком на пять лет.

Напомним, предварительное соглашение между Fondy и TCP Bank Group было подписано еще в декабре 2023 года. В феврале 2024 года TBC Bank Group впервые обратилась в АМКУ с заявлением на покупку платежного сервиса Fondy. Но заявление вернули из-за несоответствия требованиям. В марте компания направила регулятору повторный запрос. Предварительная сумма обсуждаемого соглашения составляет 5 млн долларов.

О Fondy

Fondy – один из крупных операторов на украинском рынке e-commerce. Он обслуживает около 20 000 клиентов. В Украине этот сервис оперирует "Финансовая компания "Элайенс", а на международном уровне — ирландская Fondy Payments Ltd. Обладательницей торговой марки Fondy и конечной бенефициарной владелицей "Элайенс" является Валерия Вагоровская, которая основала Fondy в 2014 году вместе с пятью партнерами.

О TBC Bank Group

TBC Bank – крупнейший банк Грузии, а его совокупные активы равны 11,7 млрд долларов. Для сравнения, активы ПриватБанка по итогам сентября 2023 года составляли 15,5 млрд долларов (605 млрд грн).

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