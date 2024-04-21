Экспорт украинского меда в I квартале вырос на 93%

В первом квартале 2024 года экспорт агропродовольственной продукции из Украины составил около 6,5 млрд. долларов, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако экспорт меда значительно возрос.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ).

Согласно данным последних отчетов, общий объем экспорта меда составил почти 23 тысячи тонн на сумму 44 миллиона долларов, что на 93% больше по сравнению с предыдущими периодами. В то же время экспортная цена на мед снизилась и сейчас составляет 1909 долларов за тонну.

Также в УААЭ отметили увеличение выручки от экспорта плодов, ягод и орехов, которое выросло на 47% и составило 87 миллионов долларов. Наиболее выгодными для экспорта являются грецкие орехи, замороженные ягоды и фрукты, а также яблоки и груши.

Доходы Украины от продажи других продуктов

От продажи мяса и субпродуктов на международных рынках Украина заработала 243 миллиона долларов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим периодом. Основную часть доходов принесло мясо птицы с объемом экспорта 112 тысяч тонн на сумму 222 миллиона долларов.

Также значительный прирост показал экспорт готовых и консервированных мясных продуктов, доходы от которых составили около 13 миллионов долларов, что в 2.5 раза выше.

Экспорт молокопродуктов претерпел сокращение до 43 миллионов долларов, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Основные товары этой группы включают сухое и сгущенку (16 миллионов долларов), сыры (11 миллионов долларов), масло и молочные пасты (6 миллионов долларов), а также несгущенное молоко и сливки (5 миллионов долларов).

Мороженое украинского производства продемонстрировало положительную динамику, доходы от продажи которой выросли на четверть и достигли 7 миллионов долларов.

За текущий год также экспортировано более 15 тысяч тонн яиц на сумму около 17 миллионов долларов. Впрочем, стоимость этого экспорта снизилась из-за падения цен, что составило в среднем 1078 долларов за тонну или 28028 долларов за контейнер весом 26 тонн.

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на конференции Black Sea Grain в Киеве рассказал, что до конца мая Украина планирует экспортировать почти все остатки зерна урожая 2023 года. Он прогнозирует, что это приведет к росту цен на зерно на внутреннем и мировом рынках.

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