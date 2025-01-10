В 2024 году аграрии получили доступных кредитов почти на 47 миллиардов гривен

По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" в 2024 году 8750 аграрных хозяйств получили почти 47 миллиардов гривен кредитов.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

По его словам, программа призвана упростить доступ микро- и малого бизнеса к финансированию, предоставляя аграриям возможность получать кредиты до 90 миллионов гривен.

Наибольшее финансирование было направлено в хозяйства таких областей:

Киевская область – 5,7 млрд грн для 835 хозяйств,

– 5,7 млрд грн для 835 хозяйств, Винницкая – 4,1 млрд грн для 894 хозяйств,

– 4,1 млрд грн для 894 хозяйств, Одесская – 4 млрд грн для 819 хозяйств,

– 4 млрд грн для 819 хозяйств, Кировоградская – 3,7 млрд грн для 1 112 хозяйств,

– 3,7 млрд грн для 1 112 хозяйств, Харьковская – 3,3 млрд грн для 516 хозяйств,

– 3,3 млрд грн для 516 хозяйств, Днепропетровская – 2,7 млрд грн для 575 хозяйств,

– 2,7 млрд грн для 575 хозяйств, Львовская – 2,7 млрд грн для 626 хозяйств,

– 2,7 млрд грн для 626 хозяйств, Волынская – 2,7 млрд грн для 464 хозяйств.

Коваль отметил, что программа "Доступные кредиты 5-7-9" продолжена и в 2025 году, что позволяет аграриям сохранять доступ к выгодным условиям кредитования, способствуя дальнейшему развитию сельского хозяйства Украины.

Всего за прошлый год 13 088 агрохозяйств получили банковские кредиты общей суммой почти 104,5 млрд гривен на развитие. Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии Киевской области – 21,7 млрд грн для 1251 предприятия.

Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года. кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9".