Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,24

+0,01

EUR

43,43

--0,45

Наличный курс:

USD

42,99

42,90

EUR

44,47

44,25

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Аграрии получили 104,5 млрд грн кредитов в 2024 году: какой регион лидирует

Аграрии получили 104,5 млрд грн кредитов
Более 13 тыс. агрохозяйств получили банковские кредиты.

В 2024 году 13 тыс. 88 агрохозяйств получили банковские кредиты на общую сумму почти 104,5 миллиарда гривен на развитие.

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Лидеры кредитования

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

  • Киевская – 21,7 млрд грн для 1251 предприятия;
  • Днепропетровская – 7,5 млрд грн для 946 предприятий;
  • Винницкая – 7,4 млрд грн для 1297 предприятий;
  • Кировоградская – 6,9 млрд грн для 1584 предприятий;
  • Одесская – 6,4 млрд грн для 1179 предприятий;
  • Черкасская – 6,2 млрд грн для 526 предприятий;
  • Львовская – 5,8 млрд. грн. для 860 предприятий;
  • Тернопольская – 5,8 млрд. грн. для 506 предприятий.
Фото 2 — Аграрии получили 104,5 млрд грн кредитов в 2024 году: какой регион лидирует

Напомним, в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции – $24,5 млрд долларов, или 59% в общем экспорте из страны. Это вторый исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). Всего в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн. тонн сельхозпродукции.

Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года срок кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Автор:
Ольга Опенько