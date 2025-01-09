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Аграрии получили 104,5 млрд грн кредитов в 2024 году: какой регион лидирует
В 2024 году 13 тыс. 88 агрохозяйств получили банковские кредиты на общую сумму почти 104,5 миллиарда гривен на развитие.
Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Лидеры кредитования
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская – 21,7 млрд грн для 1251 предприятия;
- Днепропетровская – 7,5 млрд грн для 946 предприятий;
- Винницкая – 7,4 млрд грн для 1297 предприятий;
- Кировоградская – 6,9 млрд грн для 1584 предприятий;
- Одесская – 6,4 млрд грн для 1179 предприятий;
- Черкасская – 6,2 млрд грн для 526 предприятий;
- Львовская – 5,8 млрд. грн. для 860 предприятий;
- Тернопольская – 5,8 млрд. грн. для 506 предприятий.
Напомним, в 2024 году Украина вышла на довоенные темпы экспорта сельхозпродукции – $24,5 млрд долларов, или 59% в общем экспорте из страны. Это вторый исторический рекорд (в 2021 году соответствующая сумма составила $27,7 млрд). Всего в прошлом году Украина экспортировала 78,3 млн. тонн сельхозпродукции.
Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года срок кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9".