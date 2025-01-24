Для посівної кампанії 2025 року задекларували 500 тисяч тонн насіння

Для посівної кампанії 2025 року насіння забезпечать 418 виробників, які заявили про випуск 500 тис. тонн насіннєвого матеріалу. Потреба аграріїв буде задоволена за рахунок вітчизняної та зарубіжної селекції, а також імпортного насіння.

Про це інформує Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

Так, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2024 році зареєстровано 418 виробників (46 садивного матеріалу, 372 насіння), якими задекларовано виробництво для реалізації 500 тис. тонн насіння, зокрема:

пшениці – 150,6 тис. тонн;

ячменю – 41,8 тис. тонн;

кукурудзи – 153 тис. тонн (6,8 млн п.о.);

соняшнику – 34,6 тис. тонн (9,6 млн п.о.);

ріпаку – 981 тис. тонн (245 тис. п.о.);

сої – 49 тис. тонн;

картоплі – 40 тис. тонн.

Про імпорт насіння

Значну частку насіння виробляють іноземні компанії, які реалізують в Україні інвестиційні проєкти, зокрема насіннєві заводи з доробки кукурудзи, соняшнику та цукрового буряку, зазначають в аграрному відомстві.

Водночас зазначається, що у 2024 році імпортовано 42,3 тис. тонн насіння сільськогосподарських культур на загальну суму $388 млн.

Насіння соняшнику в структурі імпорту зайняло 45% – $198,3 млн у грошовому еквіваленті, масою 16,4 тис. тонн (4,5 млн п.о.).

Насіння кукурудзи – 11% на загальну суму $41,4 млн, масою 7,6 тис. тонн (337 тис п.о.).

Насіння ріпаку – 12% на загальну суму $45 млн, масою 4 тис. тонн (1 млн п.о.).

Імпорт насіння у 2024 році порівняно з 2023 роком зменшився на $10 млн, у загальній вазі – на 7 тис. тонн.

Про аграрний сектор

2024 рік став переломним для аграрного сектору України — вперше з початку війни вирощування всіх видів зернових культур стало прибутковим. Попри зменшення загального врожаю, ринок адаптувався до нових реалій, а стабільна робота експортної логістики забезпечила можливість реалізації продукції за вигідними цінами.

Додамо, у 2024 році в Україні намолочено 71,4 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.

Зауважимо, минулорічний врожай приніс українським агрокомпаніям утричі більший прибуток від очікуваного. Найбільше аграрії заробили на продажі кукурудзи.