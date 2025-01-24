Для посевной кампании 2025 задекларировали 500 тысяч тонн семян

Для посевной кампании 2025 семена обеспечат 418 производителей, которые заявили о выпуске 500 тыс. тонн семенного материала. Потребность аграриев будет удовлетворена за счет отечественной и зарубежной селекции, а также импортных семян.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Так, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2024 году зарегистрировано 418 производителей (46 посадочного материала, 372 семена), которыми задекларировано производство для реализации 500 тыс. рублей. тонн семян, в частности:

пшеницы – 150,6 тыс. тонн;

ячменя – 41,8 тыс. тонн;

кукурузы – 153 тыс. тонн (6,8 млн п.о.);

подсолнечника – 34,6 тыс. тонн (9,6 млн п.о.);

рапса – 981 тыс. тонн (245 тыс. п.о.);

сои – 49 тыс. тонн;

картофеля – 40 тыс. тонн.

Об импорте семян

Значительную долю семян производят иностранные компании, реализующие в Украине инвестиционные проекты, в частности, семенные заводы по доработке кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, отмечают в аграрном ведомстве.

В то же время отмечается, что в 2024 году импортировано 42,3 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур на общую сумму $388 млн.

Семена подсолнечника в структуре импорта заняли 45% — $198,3 млн в денежном эквиваленте, массой 16,4 тыс. тонн (4,5 млн п.о.).

Семена кукурузы – 11% на общую сумму $41,4 млн, массой 7,6 тыс. тонн (337 тыс п.о.).

Семена рапса – 12% на общую сумму $45 млн, массой 4 тыс. тонн (1 млн п.о.).

Импорт семян в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшился на $10 млн, в общем весе – на 7 тыс. тонн.

Об аграрном секторе

2024 стал переломным для аграрного сектора Украины — впервые с начала войны выращивание всех видов зерновых культур стало прибыльным. Несмотря на уменьшение общего урожая рынок адаптировался к новым реалиям, а стабильная работа экспортной логистики обеспечила возможность реализации продукции по выгодным ценам.

Добавим, в 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га.

Заметим, прошлогодний урожай принес украинским агрокомпаниям втрое большую прибыль от ожидаемого. Больше всего аграрии заработали на продаже кукурузы.