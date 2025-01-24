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Для посевной кампании 2025 задекларировали 500 тысяч тонн семян

Для посевной кампании 2025 задекларировали 500 тысяч тонн семян
Значительную долю семян производят иностранные компании,

Для посевной кампании 2025 семена обеспечат 418 производителей, которые заявили о выпуске 500 тыс. тонн семенного материала. Потребность аграриев будет удовлетворена за счет отечественной и зарубежной селекции, а также импортных семян.

Об этом сообщает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Так, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2024 году зарегистрировано 418 производителей (46 посадочного материала, 372 семена), которыми задекларировано производство для реализации 500 тыс. рублей. тонн семян, в частности:

  • пшеницы – 150,6 тыс. тонн;
  • ячменя – 41,8 тыс. тонн;
  • кукурузы – 153 тыс. тонн (6,8 млн п.о.);
  • подсолнечника – 34,6 тыс. тонн (9,6 млн п.о.);
  • рапса – 981 тыс. тонн (245 тыс. п.о.);
  • сои – 49 тыс. тонн;
  • картофеля – 40 тыс. тонн.

Об импорте семян

Значительную долю семян производят иностранные компании, реализующие в Украине инвестиционные проекты, в частности, семенные заводы по доработке кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, отмечают в аграрном ведомстве.

В то же время отмечается, что в 2024 году импортировано 42,3 тыс. тонн семян сельскохозяйственных культур на общую сумму $388 млн.

  • Семена подсолнечника в структуре импорта заняли 45% — $198,3 млн в денежном эквиваленте, массой 16,4 тыс. тонн (4,5 млн п.о.).
  • Семена кукурузы – 11% на общую сумму $41,4 млн, массой 7,6 тыс. тонн (337 тыс п.о.).
  • Семена рапса – 12% на общую сумму $45 млн, массой 4 тыс. тонн (1 млн п.о.).

Импорт семян в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшился на $10 млн, в общем весе – на 7 тыс. тонн.

Об аграрном секторе

2024 стал переломным для аграрного сектора Украины — впервые с начала войны выращивание всех видов зерновых культур стало прибыльным. Несмотря на уменьшение общего урожая рынок адаптировался к новым реалиям, а стабильная работа экспортной логистики обеспечила возможность реализации продукции по выгодным ценам.

Добавим, в 2024 году в Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га.

Заметим, прошлогодний урожай принес украинским агрокомпаниям втрое большую прибыль от ожидаемого. Больше всего аграрии заработали на продаже кукурузы.

Автор:
Ольга Опенько