Курс держится ниже 42 грн/долл. Что происходит с валютным рынком в марте?

Гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора.

В течение первой недели весны – 3-7 марта – курс на наличном рынке укрепился с 41,3-41,9 грн/долл. до 41-41,5 грн/долл., официальный курс за это же время снизился с 41,5 грн/долл. до 41,3 грн/долл.

По прогнозам экспертов, март принесет валютному рынку неопределенность. Хотя резких колебаний курса и существенной девальвации ждать не стоит, поскольку любые диспропорции на рынке будет компенсировать Национальный банк за счет интервенций.

Официальный курс гривны к доллару, UAH/USD

Ажиотажа больше нет

Спрос населения на валюту так и остается значительно ниже, чем в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Среднесуточная чистая покупка наличной валюты к началу марта сократилась почти вдвое (по сравнению с пиковыми месяцами) до уровня около 30 млн/долл.

Всего в течение февраля покупка наличной валюты физлицами составила 1,98 млрд долл. против 2,42 млрд долл. в январе. Отрицательное сальдо по валютным операциям физлиц в феврале сократилось до 0,96 млрд долл., тогда как в январе оно составило 1,48 млрд долл.

Снижение объемов чистой покупки валюты в первую очередь было вызвано сезонно слабым спросом из-за сокращения доходов населения – в феврале покупка валюты уменьшилась на 20%. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Данные НБУ

На межбанковском рынке в конце февраля произошел кратковременный всплеск спроса, что было вызвано увеличением закупок со стороны крупных государственных заказчиков и возобновлением импорта товаров на фоне сезонного роста деловой активности. Но к началу марта спрос несколько снизился, а предложение валюты наоборот увеличилось вследствие роста притока валютной выручки.

В целом Нацбанку в феврале удалось довольно ощутимо сократить интервенции. За этот месяц он продал на межбанке 3,06 млрд долл., что на 700 млн долл. меньше, чем в январе.

В течение 3-7 марта интервенции НБУ составили 514 млн долл., это почти в 1,5 раза меньше, чем неделей ранее.

Пока что на рынке без потрясений

По мнению начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового, до середины марта ситуация на валютном рынке останется предсказуемой.

Прежде всего, очередное изменение учетной ставки (повышение с 14,5% до 15,5% – ред.) направлено на упреждение инфляционных рисков и усиление позиций гривны. Это в свою очередь создает дополнительный барьер для потенциального роста спроса на валюту. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Комбинация обновленной учетной ставки и валютных интервенций позволяет НБУ сохранять баланс между спросом и предложением, что способствует стабильности курса.

Кроме того, ожидаемое в 2025 году международное финансирование не только обеспечит наполнение международных резервов, но и покроет бюджетный дефицит, устраняя риски девальвационного давления.

Также поддержит предложение валюты растущий спрос на гривну для уплаты налогов и подготовки к посевной со стороны аграриев.

Впрочем, факторы давления на курс все равно никуда не исчезли.

Во-первых, это геополитические риски, которые связаны с обострением взаимоотношений между Украиной и США.

Во-вторых, НАК "Нафтогаз" начал цикл увеличения импорта газа из-за сокращения объемов внутренней добычи на 25% в результате российских атак на ГТС.

"Вдобавок к этому в течение марта ожидается существенный приток международных средств (транш от МВФ на 0,9 млрд долл. и финансирование по программе Ukraine Facility на 3,6 млрд долл.), что будет стимулировать рост бюджетных расходов и приведет к дополнительному увеличению спроса на валюту", – считает Григорий Кукуруза.

Но пока что есть все основания полагать, что выход курса далеко за пределы 42 грн/долл. – маловероятный сценарий.

"Коридор курсовых колебаний на 10-16 марта как на наличном рынке, так и на межбанке составит 41,4-42 грн/долл. При этом среднее недельное отклонение курса может достичь 1-1,5% исходного значения", – прогнозирует Тарас Лесовой.