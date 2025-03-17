Доллар приближается к 42 гривнам. Почему на валютном рынке снова девальвационный тренд?

К середине марта гривна начала ослабевать. Причины – глобальная нестабильность доллара и формирование новой волны спроса на валюту.

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После укрепления гривны в начале марта, в течение второй недели месяца – 10-14 марта – сформировались предпосылки к постепенному росту курса.

На наличном рынке курс достиг 41,7-41,8 грн/долл. , на межбанковском рынке вырос до уровня 41,53 грн/долл.

Как и предполагали эксперты, ближе ко второй половине марта валютный рынок перейдет под контроль покупателей, что приведет к усилению девальвационных настроений.

Спрос на валюту возвращается?

На украинский валютный рынок сейчас в большей степени влияют не только внутренние, но и внешние факторы.

В частности, на мировой арене доллар испытывает давление на фоне развертывания тарифных войн, которые запущены администрацией США. Кроме того, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) может принять решение о снижении ключевых ставок. Это провоцирует отток капитала из доллара и приводит к его ослаблению.

Например, индекс доллара с 28 февраля до 14 марта снизился на 3,5%.

Изменение индекса доллара (DXY)

Данные Investing

На внутреннем рынке с февраля наблюдалось снижение спроса на доллар, в том числе благодаря насыщению банков и обменных пунктов наличной валютой. По данным Национального банка, в Украину в течение февраля было ввезено 1,316 млрд долл. и более 400 млрд евро наличными.

В то же время, увеличение бюджетных расходов в марте традиционно создает дополнительный спрос на валюту, что может приводить к росту курса.

Нисходящий курсовой тренд отражал, прежде всего, ситуацию на глобальном валютном рынке и отсутствие внутренних драйверов для изменения курса доллара к гривне. Повышение курса, которое наблюдается с 10 марта, может быть лишь временной коррекцией, демонстрируя в целом нестабильность американской валюты. аналитики КИТ Group

Впрочем, на объеме валютных интервенций со стороны Нацбанка ослабление гривны пока что не сказалось.

За 10-14 марта НБУ продал на межбанке 545 млн долл., что лишь на 6% больше, чем 3-7 марта. Всего с начала года Нацбанк потратил на интервенции 7,5 млрд долл.

Девальвационное давление становится сильнее

Нестабильность на валютном рынке будет постепенно нарастать . Как считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, драйвером смены движения рынка снова станет население, которое переходит в фазу более активной покупки валюты после почти полуторамесячной передышки.

Бизнес еще не подключился к этому процессу, но смена настроений на межбанке тоже будет побуждать крупных покупателей к действиям. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Аналитики КИТ Group со своей стороны дают такие прогнозы:

В течение следующих 2–4 недель курс, вероятно, будет находиться в пределах 41,3-42,3 грн/долл. Основными аспектами, влияющими на ситуацию, останутся действия НБУ, а также возможные решения ФРС по учетной ставке. При этом если Нацбанк продолжит поддерживать рынок интервенциями, колебания курса будут минимальными. В перспективе 2-4 месяцев курс может сместиться в диапазон 41,50-42,50 грн/долл. В этот период ожидается увеличение спроса на валюту, в частности из-за роста бюджетных расходов и активности импортером. Дополнительным риском могут стать перебои с международным финансированием Украины, что создаст гривне временные проблемы. В более долгосрочном горизонте, до 6 месяцев, курс имеет потенциал постепенного роста вплоть до 44 грн/долл. в результате усиления девальвационных факторов. Это ухудшение макроэкономической ситуации в Украине (особенно если боевые действия не будут остановлены), увеличение оборонных расходов и нарастание потенциальных проблем с финансированием государственного бюджета, которые в 2026 году могут проявить себя в полной мере. Также не стоит забывать о бюджетном ориентире на уровне 45 грн/долл., к которому НБУ точно будет подтягивать рынок.