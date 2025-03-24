Валютный курс выровнялся. Когда ждать рост доллара выше 42 гривен?

Несмотря на временное курсовое затишье в марте, девальвация гривны остается базовым прогнозом на ближайшие месяц-два.

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Валютный рынок на неделе 17-21 марта продолжал двигаться в том же диапазоне, который сформировался в начале месяца. Наличный курс находился в пределах 41,2-41,8 грн/долл., официальный держался вблизи 41,5 грн/долл.

Эксперты считают, что в последующие две-три недели на рынке не будет четко выраженного направления. С одной стороны, на курс постепенно растет давление как результат постепенного увеличения спроса, с другой – гривну поддерживает приток валюты от аграриев, которые начали весеннюю посевную кампанию. Также Национальный банк традиционно поддерживает курс интервенциями.

На рынке практически баланс

Спрос на валюту со стороны населения по-прежнему остается существенно ниже, чем в январе и в первой половине февраля. По данным НБУ, среднедневное сальдо валютных операций физлиц к третьей декаде марта сократилось в среднем до 25-30 млн долл. В начале марта в отдельные дни сальдо достигало 60-90 млн долл.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты



Данные НБУ

Как объясняет экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза , снижение объемов покупки валюты населением вызвано в первую очередь сезонно слабым спросом. Доходы физлиц, после резкого всплеска под конец 2024 года, сократились. Соответственно денежная масса, которая перетекала на валютный рынок, провоцируя рост курса, тоже уменьшилась.

На межбанковском рынке пока что сохраняется относительный паритет между покупателями и продавцами. Среднедневной объем продажи безналичной валюты в марте составляет около 237 млн долл. , покупка валюты находится на уровне 287 млн долл.

Благодаря такой расстановке сил НБУ имеет возможность удерживать валютные интервенции в объеме, который почти вдвое ниже, чем был в начале 2025 года.

За три недели марта Нацбанк продал на межбанке 1,7 млрд долл. , в то время как интервенции в январе превысили 3,7 млрд долл., а в феврале их объем составил 3,1 млрд долл.

Последние две недели продемонстрировали отсутствие четкого курсового тренда на рынке, что указывает на определенную стабилизацию ситуации и возможности Нацбанка контролировать эту стабильность. Александр Печерицын директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка

Март закончится без резких движений

В течение последующих двух недель курсовая конъюнктура будет находиться под влиянием нескольких факторов.

Объемы продажи валюты экспортерами начнут постепенно сокращаться, в частности, со стороны фермеров, которые уже "сбросили" львиную долю валютной выручки для финансирования посевной.

Существует вероятность активизации покупателей на наличном рынке, которые выжидали укрепление гривны, чтобы вновь попытаться заработать на спекуляциях.

Продолжает влиять на рынок геополитическая обстановка. Переговоры между представителями Украины и США по вопросам мирного урегулирования в случае успешного завершения могут сгладить давление на курс и сыграть в пользу укрепления гривны.

"Отсутствие значительных положительных новостей по завершению или прекращению боевых действий, безусловно, может сформировать определенный негативный фон, усиливая тем самым спекулятивную составляющую спроса на рынке", – считает Александр Печерицын.

С 4 апреля, в связи с повышением учетной ставки НБУ до 15,5%, на 1 п.п. вырастут ставки по трехмесячным сертификатам НБУ и кредитам рефинансирования до 19% и 19,5% соответственно, что тоже может оказать благотворное влияние на курс.

Рост ставок будет стимулировать привлечение срочных гривневых депозитов физлиц, что в дальнейшем сократит спрос на валюту со стороны населения. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Тем не менее, постепенный рост курса выше отметки 42 грн/долл. как и ранее остается базовым сценарием. Не исключено, что девальвационное движение возобновится уже в апреле.

"Хотя мы не исключаем определенного укрепления гривны в последние дни марта под влиянием сезонных факторов, в частности, продажи валюты экспортерами для уплаты налогов", – подытоживает Александр Печерицын.