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Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года
Национальный банк Украины прогнозирует, что все системно важные банки введут функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заместителя главы НБУ Алексея Шабана.
По его словам, в настоящее время к системе подключились 19 банков из 61, работающих на украинском рынке. Восемь из них имеют статус системно важных, в том числе Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Сэнс Банк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк и А-Банк.
Среди других подключенных учреждений – Клиринговый Дом, Скай Банк, Альтбанк, Идея Банк, ЕПБ, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Коминбанк и Банк Авангард.
Мгновенные переводы СЕП-4.1 уже активно используются: если в декабре 2024 года их количество составляло 11,5 тысяч, то за январь-февраль 2025 их количество выросло до 55,2 тысяч, а общая сумма таких платежей достигла 543 миллионов гривен. По словам Шабана, в настоящее время 75% переводов обрабатываются менее чем за две секунды, а 88% – до трех секунд.
Национальный банк рассчитывает, что все системно важные банки присоединятся к системе первой половины 2025 года. СЕП-4.1 ориентирован именно на мгновенные переводы, а базовое требование к скорости платежа – не более 10 секунд для транзакции между банками через IBAN.
Ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.
Какие переводы украинцы делают чаще всего
По итогам 2024 наибольшее количество переводов составляли платежи до 1000 гривен — 40% всех транзакций. Платежи от 1000 до 100 000 гривен охватывали 55%, а переводы более 100 000 гривен составляли всего 5%.
Однако в общей сумме платежей эти пропорции выглядят иначе: малые переводы до 1000 гривен формировали всего 1% оборота, операции от 1000 до 100 000 гривен – 1,4%, а 98,5% от общей суммы приходилось на платежи более 100 000 гривен
Напомним, в 1 декабря 2024 г. в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов. Операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо, а предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП составляет не более 10 секунд.