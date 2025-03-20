Нацбанк ожидает, что все банки запустят мгновенные переводы в первом полугодии 2025 года

Национальный банк Украины прогнозирует, что все системно важные банки введут функцию мгновенных переводов в рамках Системы электронных платежей (СЭП) 4.1 уже в первом полугодии 2025 года.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заместителя главы НБУ Алексея Шабана.

По его словам, в настоящее время к системе подключились 19 банков из 61, работающих на украинском рынке. Восемь из них имеют статус системно важных, в том числе Ощадбанк, Приватбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк, Сэнс Банк, Укрэксимбанк, Креди Агриколь Банк и А-Банк.

Среди других подключенных учреждений – Клиринговый Дом, Скай Банк, Альтбанк, Идея Банк, ЕПБ, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Коминбанк и Банк Авангард.

Мгновенные переводы СЕП-4.1 уже активно используются: если в декабре 2024 года их количество составляло 11,5 тысяч, то за январь-февраль 2025 их количество выросло до 55,2 тысяч, а общая сумма таких платежей достигла 543 миллионов гривен. По словам Шабана, в настоящее время 75% переводов обрабатываются менее чем за две секунды, а 88% – до трех секунд.

Национальный банк рассчитывает, что все системно важные банки присоединятся к системе первой половины 2025 года. СЕП-4.1 ориентирован именно на мгновенные переводы, а базовое требование к скорости платежа – не более 10 секунд для транзакции между банками через IBAN.

Ежедневно через систему проходит в среднем 1,3 миллиона платежей на общую сумму 658 миллиардов гривен, хотя ее мощности позволяют обрабатывать в десять раз больше.

Какие переводы украинцы делают чаще всего

По итогам 2024 наибольшее количество переводов составляли платежи до 1000 гривен — 40% всех транзакций. Платежи от 1000 до 100 000 гривен охватывали 55%, а переводы более 100 000 гривен составляли всего 5%.

Однако в общей сумме платежей эти пропорции выглядят иначе: малые переводы до 1000 гривен формировали всего 1% оборота, операции от 1000 до 100 000 гривен – 1,4%, а 98,5% от общей суммы приходилось на платежи более 100 000 гривен

Напомним, в 1 декабря 2024 г. в Украине заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины — СЕП-4.1 с функциональностью мгновенных кредитных переводов. Операцию может инициировать как физическое, так и юридическое лицо, а предельное время выполнения мгновенного перевода СЭП составляет не более 10 секунд.