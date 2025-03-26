Підвищення акцизу на тютюн: податкова роз’яснила всі новації законодавства

З 25 березня в Україні встановлюються нові акцизні податки на тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

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Про це повідомляє Державна податкова служба.

Там нагадують, що 25 березня 2025 року набув чинності закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби", яким внесено зміни до:

Податкового кодексу України;

Закону України № 3817-IX "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Зауважимо, закон підписано із затримкою через що бюджет уже втратив понад 2 млрд грн недоотриманих доходів з початку року. Також він містив перехідні положення, які передбачали набуття чинності з 1 січня 2025 року. Це може створити труднощі для бізнесу щодо впровадження нових ставок акцизу та проведення розрахунків.

Основні зміни до Податкового кодексу України

1. Регулювання роздрібної ціни підакцизних товарів:

при встановленні максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби;

на тютюнові вироби; при роздрібному продажу - роздрібна ціна не може бути меншою за мінімальне акцизне податкове зобов’язання або ставки акцизного податку помножене на 1,45.

2. Введення нового терміну "пиво безалкогольне":

визначається як пінистий напій з вмістом спирту 0,5 % об. або менше ;

; відноситься до товарної позиції 2202 згідно з УКТ ЗЕД.

3. Особливості застосування валютних курсів:

- для тютюнових виробів використовується офіційний курс Національного банку України на 0 годин першого дня календарного півріччя, що передує півріччю, в якому здійснюється:

придбання марок акцизного податку (до 1 січня 2026 року);

формування унікального ідентифікатора (з 1 січня 2026 року);

реалізація тютюнових виробів вироблених на митній території України, або подання митної декларації;

нарахування зобов’язань з акцизного податку з тютюнової сировини та тютюнових відходів.

4. Зменшення розміру сукупних втрат та відходів:

зниження з 10 % до 5 % для виробництва ферментованої тютюнової сировини.

5. Ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

встановлюються в одиницях виміру євро.

6. Щорічне підвищення ставок акцизного податку:

починаючи з дня набрання чинності Законом № 4115 до 31.12.2027, ставки акцизного податку поступово підвищуватимуться.

7. Перерахунок ставок акцизного податку:

при визначенні сум податку, що сплачуються до бюджету виробниками та імпортерами.

8. Послаблення антифорстолінгових обмежень:

тимчасово, на період дії воєнного стану, збільшено середньомісячний обсяг продажу марок акцизного податку до 120 % (раніше було 115 %) до підвищення ставок акцизного податку.

Основні зміни до Закону № 3817

1. Розширення переліку обладнання, до якого додано машини для виробництва фільтрів для сигарет, сигаретних гільз.

2. Запровадження нових штрафів:

оптова торгівля алкоголем за цінами, нижчими за встановлені мінімальні;

відсутність відеоспостереження на підприємствах з виробництва тютюнових виробів;

роздрібна торгівля підакцизними товарами за цінами, нижчими за встановлені.

Зауважимо, з 1 квітня 2025 року до кінця року, при розрахунку мінімального акцизного податку на сигарети, виробники та імпортери мають застосовувати коефіцієнт 1,1.