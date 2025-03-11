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Акцизні надходження у лютому зросли на 88,9%, досягнувши 15,2 млрд грн

Акцизні надходження у лютому зросли на 88,9%, досягнувши 15,2 млрд грн
Доходи виконані на 153,4%.

У лютому 2025 року загальний фонд держбюджету отримав 15,2 млрд грн акцизного податку, що на 88,9% (7,2 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомив пресцентр Державної податкової служби.

Зазначається, що другий місяць поспіль зберігається тенденція зростання надходжень акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів.

Основні цифри

Доходи виконані на 153,4%, що забезпечило додаткові 5,3 млрд грн для бюджету.

Фактори зростання надходжень: 

  • акцизний податок із вироблених та ввезених тютюнових виробів  – на 5,1 млрд грн, або 180,9 % від доведеного завдання (6,3 млрд грн); 
  • акцизний податок із виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції  – на 0,05 млрд грн, або 108,7 % від доведеного завдання (0,6 млрд грн).

Про акцизний податок

Акцизні податки - це найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів.

Відповідно до норм ПКУ, платниками акцизного податку є, зокрема, особа - суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Зауважимо, що у січні 2025 року надходження акцизного податку показали значне зростання на майже 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Нагадаємо, що З 1 квітня 2025 року до кінця року, при розрахунку мінімального акцизного податку на сигарети, виробники та імпортери мають застосовувати коефіцієнт 1,1.

Автор:
Ольга Опенько