Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,12

EUR

42,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

41,76

41,80

EUR

43,45

43,30

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Надходження акцизного податку у січні збільшилися на майже 40%

податки
До держбюджету надійшло 9,3 млрд грн акцизного податку. Фото: Depositphotos

У січні 2025 року надходження акцизного податку демонструють значне зростання на майже 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

"У січні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 9,3 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів. Це на 39,9 % (2,6 млрд грн) більше, ніж у січні 2024 року", - йдеться в повідомленні.

У ДПС додали, що показник доходів виконаний на 128 %, забезпечивши тим самим додаткові два мільярди гривень бюджету.

Що сприяло збільшенню надходжень?

  • акцизний податок із ввезених тютюнових виробів – на 2,3 млрд грн, або 228,5 % від плану (1,8 млрд грн);
  • акцизний податок із виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції – на 0,1 млрд грн, або 120,9 % від плану (0,6 млрд грн).

Нагадаємо, 1 січня 2025 року розпочався другий етап підвищення акцизного податку на пальне, що передбачено Законом України №3878-IX від 18 липня 2024 року. Відсьогодні акциз на дизельне пальне для аграріїв збільшився до €215,7 за 1000 л з €177,6.

Автор:
Тетяна Бесараб