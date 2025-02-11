Поступления акцизного налога в январе увеличились почти на 40%

В январе 2025 года поступления акцизного налога демонстрируют значительный рост почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"В январе 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 9,3 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных подакцизных товаров. Это на 39,9% (2,6 млрд грн) больше, чем в январе 2024 года", — говорится в сообщении.

В ГНС добавили, что показатель доходов выполнен на 128%, обеспечив тем самым дополнительные два миллиарда гривен бюджета.

Что способствовало увеличению поступлений?

акцизный налог с ввозимых табачных изделий – на 2,3 млрд грн, или 228,5% от плана (1,8 млрд грн);

акцизный налог с производимой в Украине ликероводочной продукции – на 0,1 млрд грн, или 120,9 % от плана (0,6 млрд грн).

Напомним, 1 января 2025 года начался второй этап повышения акцизного налога на горючее, что предусмотрено Законом Украины №3878-IX от 18 июля 2024 года. С сегодняшнего дня акциз на дизельное топливо для аграриев увеличился до €215,7 за 1000 л с €177,6.