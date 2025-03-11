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Акцизные поступления в феврале выросли на 88,9%, достигнув 15,2 млрд грн

Акцизные поступления в феврале выросли на 88,9%, достигнув 15,2 млрд грн
Доходы выполнены на 153,4%

В феврале 2025 года общий фонд госбюджета получил 15,2 млрд грн акцизного налога, что на 88,9% (7,2 млрд грн) больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной налоговой службы.

Отмечается, что второй месяц подряд сохраняется тенденция роста поступлений акцизного налога с произведенных и ввозимых подакцизных товаров.

Основные цифры

Доходы выполнены на 153,4%, что обеспечило дополнительные 5,3 млрд грн для бюджета.

Факторы роста поступлений:

  • акцизный налог с производимых и ввезенных табачных изделий – на 5,1 млрд грн, или 180,9% от доказанной задачи (6,3 млрд грн);
  • акцизный налог с произведенной в Украине ликероводочной продукции – на 0,05 млрд грн, или 108,7% от доказанной задачи (0,6 млрд грн).

Об акцизном налоге

Акцизные налоги — это наиболее распространенные государственные косвенные (побочные) налоги (сборы) на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, драгоценные металлы и др.), взимаемые с производителей или продавцов товаров.

Согласно нормам НКУ, плательщиками акцизного налога являются, в частности, лицо — предприятие розничной торговли, осуществляющее реализацию подакцизных товаров.

Заметим, что в январе 2025 года поступления акцизного налога показали значительный рост почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года до конца года, при расчете минимального акцизного налога на сигареты, производители и импортеры должны применять коэффициент 1,1.

Автор:
Ольга Опенько