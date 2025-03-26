Повышение акциза на табак: налоговая разъяснила все новации законодательства

С 25 марта в Украине устанавливаются новые акцизные налоги на табачные изделия и жидкости, используемые в электронных сигаретах.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Там напоминают, что 25 марта 2025 вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия", которым внесены изменения в:

Налоговый кодекс Украины;

Закон Украины № 3817-IX "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Заметим, закон подписан с задержкой, из-за чего бюджет уже потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года. Также он содержал переходные положения, которые предусматривали вступление в силу с 1 января 2025 года. Это может создать трудности для бизнеса по внедрению новых ставок акциза и проведению расчетов.

Основные изменения в Налоговый кодекс Украины

1. Регулировка розничной цены подакцизных товаров:

при установлении максимальной розничной цены на табачные изделия;

на табачные изделия; при розничной продаже — розничная цена не может быть меньше минимального акцизного налогового обязательства или ставки акцизного налога умножено на 1,45 .

2. Введение нового термина "пиво безалкогольное":

определяется как пенистый напиток с содержанием спирта 0,5% об. или меньше ;

; относится к товарной позиции 2202 согласно УКТ ВЭД .

3. Особенности применения валютных курсов:

- для табачных изделий используется официальный курс Национального банка Украины на 0 часов первого дня календарного полугодия, предшествующего полугодию, в котором осуществляется:

приобретение марок акцизного налога (до 1 января 2026 г.);

формирование уникального идентификатора (с 1 января 2026 г.);

реализация табачных изделий, произведенных на таможенной территории Украины, или представление таможенной декларации;

начисление обязательств по акцизному налогу с табачного сырья и табачных отходов.

4. Уменьшение размера совокупных потерь и отходов:

снижение с 10% до 5% для производства ферментированного табачного сырья.

5. Ставки акцизного налога на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:

устанавливаются в единицах измерения евро .

6. Ежегодное повышение ставок акцизного налога:

начиная с дня вступления в силу Закона № 4115 к 31.12.2027, ставки акцизного налога будут постепенно повышаться.

7. Перерасчет ставок акцизного налога:

при определении сумм налога, уплачиваемых в бюджет производителями и импортерами.

8. Ослабление антифорстолинговых ограничений:

временно, на период действия военного положения, увеличен среднемесячный объем продаж марок акцизного налога до 120% (ранее было 115%) до повышения ставок акцизного налога.

Основные изменения к Закону №3817

1. Расширение перечня оборудования, в которое добавлены машины для производства фильтров для сигарет, сигаретных гильз.

2. Введение новых штрафов:

оптовая торговля алкоголем по ценам ниже установленных минимальных;

отсутствие видеонаблюдения на предприятиях по производству табачных изделий;

розничная торговля подакцизными товарами по ценам ниже установленных.

Заметим, с 1 апреля 2025 года до конца года при расчете минимального акцизного налога на сигареты производители и импортеры должны применять коэффициент 1,1.