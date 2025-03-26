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Повышение акциза на табак: налоговая разъяснила все новации законодательства
С 25 марта в Украине устанавливаются новые акцизные налоги на табачные изделия и жидкости, используемые в электронных сигаретах.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Там напоминают, что 25 марта 2025 вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия", которым внесены изменения в:
- Налоговый кодекс Украины;
- Закон Украины № 3817-IX "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".
Заметим, закон подписан с задержкой, из-за чего бюджет уже потерял более 2 млрд грн недополученных доходов с начала года. Также он содержал переходные положения, которые предусматривали вступление в силу с 1 января 2025 года. Это может создать трудности для бизнеса по внедрению новых ставок акциза и проведению расчетов.
Основные изменения в Налоговый кодекс Украины
1. Регулировка розничной цены подакцизных товаров:
- при установлении максимальной розничной цены на табачные изделия;
- при розничной продаже — розничная цена не может быть меньше минимального акцизного налогового обязательства или ставки акцизного налога умножено на 1,45 .
2. Введение нового термина "пиво безалкогольное":
- определяется как пенистый напиток с содержанием спирта 0,5% об. или меньше ;
- относится к товарной позиции 2202 согласно УКТ ВЭД .
3. Особенности применения валютных курсов:
- для табачных изделий используется официальный курс Национального банка Украины на 0 часов первого дня календарного полугодия, предшествующего полугодию, в котором осуществляется:
- приобретение марок акцизного налога (до 1 января 2026 г.);
- формирование уникального идентификатора (с 1 января 2026 г.);
- реализация табачных изделий, произведенных на таможенной территории Украины, или представление таможенной декларации;
- начисление обязательств по акцизному налогу с табачного сырья и табачных отходов.
4. Уменьшение размера совокупных потерь и отходов:
- снижение с 10% до 5% для производства ферментированного табачного сырья.
5. Ставки акцизного налога на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака:
- устанавливаются в единицах измерения евро .
6. Ежегодное повышение ставок акцизного налога:
- начиная с дня вступления в силу Закона № 4115 к 31.12.2027, ставки акцизного налога будут постепенно повышаться.
7. Перерасчет ставок акцизного налога:
- при определении сумм налога, уплачиваемых в бюджет производителями и импортерами.
8. Ослабление антифорстолинговых ограничений:
- временно, на период действия военного положения, увеличен среднемесячный объем продаж марок акцизного налога до 120% (ранее было 115%) до повышения ставок акцизного налога.
Основные изменения к Закону №3817
1. Расширение перечня оборудования, в которое добавлены машины для производства фильтров для сигарет, сигаретных гильз.
2. Введение новых штрафов:
- оптовая торговля алкоголем по ценам ниже установленных минимальных;
- отсутствие видеонаблюдения на предприятиях по производству табачных изделий;
- розничная торговля подакцизными товарами по ценам ниже установленных.
Заметим, с 1 апреля 2025 года до конца года при расчете минимального акцизного налога на сигареты производители и импортеры должны применять коэффициент 1,1.