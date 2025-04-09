Відповідь США. Китай запровадив додаткові тарифи на американські товари на 84%

Торговельний конфлікт між США та Китаєм у середу стрімко загострився і Пекін оголосив про запровадження додаткових мит на американські товари, підвищивши загальний рівень тарифів до 84%.

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Контрзаходи набудуть чинності 10 квітня та стали відповіддю на нову хвилю мит, запроваджену президентом США Дональдом Трампом.

Американські мита, що набули чинності опівдні за пекінським часом у середу, підвищили загальний рівень тарифів з боку США до 104% з початку року. У відповідь Китай заявив про готовність "боротися до кінця", якщо Вашингтон не відмовиться від своєї тарифної політики.

Пекін також розширив економічні санкції, додавши шість американських компаній до списку "ненадійних організацій" і включивши ще 12 до переліку експортного контролю. Це кроки, які ускладнюють доступ американських підприємств до китайського ринку.

Запровадження нових мит з боку США Трамп пояснив як реакцію на тривалі бар’єри для американських товарів у Китаї. Він спочатку підвищив мита на 34%, назвавши це "відновленням справедливості", а згодом додав ще 50%, після того як Китай ввів у відповідь власні збори.

Торгове протистояння між двома найбільшими економіками світу створює дедалі більше ризиків для глобального економічного зростання. Аналітики попереджають, що подальша ескалація конфлікту може призвести до нових рецесійних трендів у світовій економіці.

Нагадаємо, що сьогодні вранці США запровадили додаткові 50% мит на імпорт із Китаю. Тепер повний розмір тарифів становитиме 104%. Вони запрацюють з 9 квітня.