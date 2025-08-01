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Продажи новых автомобилей в Украине выросли до 6,4 тыс. в июле
В июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года. Лидером рынка остается Toyota, но китайский бренд BYD стремительно набирает популярность.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".
Рынок новых легковых автомобилей
В десятку самых популярных марок новых авто в июле вошли:
- Toyota – 820 авто (снижение на 20% по сравнению с июлем 2024 года).
- BYD - 744 авто (рост на 241%).
- Renault - 654 авто (+11%).
- Skoda - 559 авто (+48%).
- Volkswagen - 491 авто (+47%).
- Honda - 319 авто (+9%).
- Hyundai - 298 авто (+32%).
- BMW – 263 авто (падение на 58%).
- Audi - 253 авто (+20%).
- Zeekr - 191 авто (+125%).
Всего с начала года в Украине зарегистрировано около 39,3 тысяч новых легковых автомобилей — это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили 10 самых популярных моделей гибридных автомобилей. На внутреннем рынке Украины лидирует Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.