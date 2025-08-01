Продажи новых автомобилей в Украине выросли до 6,4 тыс. в июле

В июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года. Лидером рынка остается Toyota, но китайский бренд BYD стремительно набирает популярность.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Рынок новых легковых автомобилей

В десятку самых популярных марок новых авто в июле вошли:

Toyota – 820 авто (снижение на 20% по сравнению с июлем 2024 года). BYD - 744 авто (рост на 241%). Renault - 654 авто (+11%). Skoda - 559 авто (+48%). Volkswagen - 491 авто (+47%). Honda - 319 авто (+9%). Hyundai - 298 авто (+32%). BMW – 263 авто (падение на 58%). Audi - 253 авто (+20%). Zeekr - 191 авто (+125%).

Всего с начала года в Украине зарегистрировано около 39,3 тысяч новых легковых автомобилей — это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили 10 самых популярных моделей гибридных автомобилей. На внутреннем рынке Украины лидирует Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.