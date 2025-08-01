Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,71

--0,05

EUR

47,75

--0,40

Наличный курс:

USD

41,70

41,60

EUR

48,15

47,90

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продажи новых автомобилей в Украине выросли до 6,4 тыс. в июле

авто
Toyota остается лидером рынка / Depositphotos

В июле 2025 года украинцы купили более 6,4 тысяч новых легковых автомобилей — это на 1% больше по сравнению с прошлым годом и на 7% больше, чем в июне 2025 года. Лидером рынка остается Toyota, но китайский бренд BYD стремительно набирает популярность.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укравтопром".

Рынок новых легковых автомобилей

В десятку самых популярных марок новых авто в июле вошли:

  1. Toyota – 820 авто (снижение на 20% по сравнению с июлем 2024 года).
  2. BYD - 744 авто (рост на 241%).
  3. Renault - 654 авто (+11%).
  4. Skoda - 559 авто (+48%).
  5. Volkswagen - 491 авто (+47%).
  6. Honda - 319 авто (+9%).
  7. Hyundai - 298 авто (+32%).
  8. BMW – 263 авто (падение на 58%).
  9. Audi - 253 авто (+20%).
  10. Zeekr - 191 авто (+125%).

Всего с начала года в Украине зарегистрировано около 39,3 тысяч новых легковых автомобилей — это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили 10 самых популярных моделей гибридных автомобилей. На внутреннем рынке Украины лидирует Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.

Автор:
Ольга Опенько