Автокредитование во время войны: между спросом и осторожностью

Война внесла глубокие коррективы в финансовые привычки украинцев. Мы видим, как люди взвешивают каждый расход, анализируют каждую покупку. Несмотря на все, спрос на новые автомобили остается стабильным, а автокредитование – хоть и медленно – продолжает расти.

По итогам первого полугодия 2025 года количество новых авто, приобретенных в кредит, выросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это не скачок – это признак живой, адаптивной экономики, умеющей работать даже в условиях военной нестабильности.

От паузы – к стабилизации

В начале года рынок пережил "аритмию": с одной стороны, неработающие реестры, с другой — повышение учетной ставки до 15,5%, охладившее активность. Но уже через несколько месяцев ситуация выровнялась. Сегодня среднемесячный объем автокредитов достиг 1200 автомобилей против 961 в прошлом году. До конца 2025 года ожидаем общий рост рынка на 3–3,5%.

Такой результат – следствие гибкой политики банков, динамических партнерских программ и, главное, адаптации украинцев к новым условиям.

Что сдерживает рынок?

Автокредитование – это зеркало экономики. Если оно развивается, значит, у граждан есть уверенность в завтрашнем дне. Если нет, значит, уровень неопределенности слишком высок.

Сегодня рынок находится под влиянием трех основных факторов:

Учетная ставка. Высокая ставка сдерживает инфляцию, но в то же время уменьшает доступность кредитов.

Курсы валют. Стабильный доллар позволяет сдерживать цены на авто, закупаемые в этой валюте. В то же время укрепление евро подталкивает вверх цены на европейские модели.

Война. Это фактор, который "превосходит" все остальные. Высокая неопределенность в отношении доходов, будущего страны и ценовой стабильности тормозит активность.

Как изменяются предпочтения покупателей?

Интересная трансформация происходит в структуре автокредитов. Если раньше преобладали авто с ДВС, то сегодня гибриды и электрокары почти сравнялись с традиционными моделями:

54% - бензиновые и дизельные авто

27% - гибриды

22% - электрокары.

Это не просто мода. Это ответ на вызовы: высокая стоимость горючего, интерес к экологичности, новые программы субсидирования.

В перспективе 2–3 лет, по нашим оценкам, доля электро- и гибридных автомобилей достигнет 60% в структуре автокредитов. Этот тренд уже стабилен и подпитывается рынком.

Партнерства, которые работают

Следует отметить, что сейчас более 90% соглашений по автокредитованию сегодня заключаются в рамках партнерских программ. Это позволяет предложить:

минимальные ставки (от 0,01%) при высоком взносе и коротком сроке;

страхование КАСКО через аккредитованных партнеров;

включение страховых платежей в тело кредита;

гибкие trade-in предложения.

Для клиента это означает не только удобство, но и финансовую выгоду. Для банков – стабильность портфеля и снижение рисков.

Что дальше?

Рынок автокредитования в Украине сегодня — это не про агрессивный рост. Это точечная, взвешенная, постепенная адаптация к условиям неопределенности.

Мы научились работать в условиях войны, реагировать на колебания курса, держать баланс между доходностью и доступностью. Именно поэтому спрос на те кредиты, которые имеют приемлемые условия, которые созданы для заемщиков, а не для кредиторов.