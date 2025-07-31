Автокредитування під час війни: між попитом і обережністю

Війна внесла глибокі корективи у фінансові звички українців. Ми бачимо, як люди зважують кожну витрату, аналізують кожну покупку. Попри все, попит на нові автомобілі залишається стабільним, а автокредитування — хоч і повільно — продовжує зростати.

За підсумками першого півріччя 2025 року, кількість нових авто, придбаних у кредит, зросла на 16,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це не стрибок — це ознака живої, адаптивної економіки, що вміє працювати навіть в умовах воєнної нестабільності.

Від паузи — до стабілізації

На початку року ринок пережив “аритмію”: з одного боку, непрацюючі реєстри, з іншого — підвищення облікової ставки до 15,5%, яке охолодило активність. Але вже за кілька місяців ситуація вирівнялася. Сьогодні середньомісячний обсяг автокредитів сягнув 1200 авто проти 961 торік. До кінця 2025 року очікуємо на загальне зростання ринку на 3–3,5%.

Такий результат — наслідок гнучкої політики банків, динамічних партнерських програм і, головне, адаптації українців до нових умов.

Що стримує ринок?

Автокредитування — це дзеркало економіки. Якщо воно розвивається, отже, громадяни мають упевненість у завтрашньому дні. Якщо ні — значить, рівень невизначеності надто високий.

Сьогодні ринок знаходиться під впливом трьох головних чинників:

Облікова ставка. Висока ставка стримує інфляцію, але водночас зменшує доступність кредитів.

Курс валют. Стабільний долар дозволяє стримувати ціни на авто, закуплені в цій валюті. Натомість зміцнення євро підштовхує вгору ціни на європейські моделі.

Війна. Це фактор, що “перевершує” усі інші. Висока невизначеність щодо доходів, майбутнього країни й цінової стабільності гальмує активність.

Як змінюються вподобання покупців?

Цікава трансформація відбувається у структурі автокредитів. Якщо раніше переважали авто з ДВЗ, то сьогодні гібриди та електрокари майже зрівнялися з традиційними моделями:

54% — бензинові й дизельні авто

27% — гібриди

22% — електрокари.

Це не просто мода. Це відповідь на виклики: високу вартість пального, інтерес до екологічності, нові програми субсидування.

У перспективі 2–3 років, за нашими оцінками, частка електро- та гібридних авто сягне 60% у структурі автокредитів. Цей тренд вже стабільний і підживлюється ринком.

Партнерства, які працюють

Варто наголосити, що наразі понад 90% угод із автокредитування сьогодні укладаються в межах партнерських програм. Це дає змогу запропонувати:

мінімальні ставки (від 0,01%) за умов високого внеску і короткого терміну;

страхування КАСКО через акредитованих партнерів;

включення страхових платежів у тіло кредиту;

гнучкі trade-in пропозиції.

Для клієнта це означає не лише зручність, а й до міри фінансову вигоду. Для банків — стабільність портфеля і зниження ризиків.

Що далі?

Ринок автокредитування в Україні сьогодні — це не про агресивне зростання. Це про точкову, виважену, поступову адаптацію до умов невизначеності.

Ми навчилися працювати в умовах війни, реагувати на коливання курсу, тримати баланс між дохідністю і доступністю. Саме тому попит є на ті кредити, що мають прийнятні умови, які створені для позичальників, а не для кредиторів.